「太興小火伴App」電子美食現金券買$1000送$150　勁賞會員$315優惠

【營業資訊】太興集團自去年推出「太興小火伴App」以來廣受大眾歡迎，一站式提供集團旗下十三大品牌香港餐廳的最新資訊與優惠，結合外賣自取、外送速遞、網店購物三大功能，全面提升顧客的餐飲體驗。適逢35周年誌慶，太興集團將於10月再度呈獻3大優惠狂賞，由即日起至10月13日，於「太興小火伴App」購買電子美食現金券$1000送$150，適用於集團13大品牌*，超過160間分店使用(實體現金券亦於太興、敏華冰廳及靠得住同步發售)，再以總值高達$315的優惠回饋現有會員及新會員。

第一賞:火熱優惠會員限定 電子美食現金券 買$1000送$150

於推廣期內，會員凡於「太興小火伴App」購買電子美食現金券，購滿$1000即額外多送$150，電子券方便與會員親友即買、即用、即分享，把握時機一同以專屬優惠盡享集團旗下13大品牌*，超過160間分店的各式美饌！ 太興、敏華冰廳及靠得住亦同步發售實體券，再額外加送多重優惠！

第二賞:迎新及現有會員 賞你$280優惠券

無論你是新會員或現有會員，現凡於推廣期間登入「太興小火伴App」，會員均自動可獲13大品牌電子優惠券總值$280。午市的話，不妨來上環信德錦麗品嘗一碗馳名的米芝蓮錦麗牛肉粉，憑券可享$20優惠。晚飯時候，來太興享一頓家嘗飯，燒味小菜任選擇，又或者可於茶木感受滿滿台灣滋味，吃一碗風味十足的牛肉麵，呷口珍珠奶茶，均可使用晚市減$10優惠券等。

第三賞: 推薦「友」賞，驚喜不斷

「太興小火伴」應用程式會員額外推薦親友入會(註冊時需填上推薦人手提電話)，推薦人及被推薦人雙方均可獲得「太興小火伴」$10堂食電子優惠券2張及$15外賣自取電子優惠券1張 (總值$35)*。數量有限，送完即止。

*優惠活動適用於香港太興、敏華冰廳、茶木、亞參雞飯、靠得住、錦麗、點煲、餃子駅、瓊芳冰廳、Tommy Yummy 、Bingle Bingle、滿山及稻埕飯店之分店(香港機場及航天城11 SKIES分店除外)。

*優惠活動受有關條款及細則約束，詳情請瀏覽「太興小火伴」應用程式。