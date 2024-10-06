黃曉明虞書欣「分手」：20多天裏謝謝有你陪伴

內地藝人黃曉明主理、虞書欣、胡一天、尹正、姜妍齊齊合拍的綜藝節目《中餐廳》第8季正式錄製完畢，而他們亦分別於社交平台PO相談及心情。黃曉明表示錄製的最後一天，他們在每個鏡頭前告別，為這一季的美食探索旅程畫上句號，心情相當不捨，他表示：「回望這20多天，我們烹飪細品，見證每一道菜的誕生，每一個故事的流淌，每一份情感的交融。餐廳的日常，是汗水與歡笑的交織，每當看到顧客臉上洋溢出的滿意笑容，那份喜悅便化作小夥伴們心中最堅實的力量，鼓舞着我們。」曉明亦對每一位拍檔逐一讚美：「活潑的瀟聞、優雅的廣坦、帥氣的一天、厲害的林大廚、認真的姜妍、可愛的欣欣、真誠的正正，還有中餐廳節目組的所有工作人員，在這20多天裏謝謝有你們的陪伴和支持，真的好捨不得啊！。」

至於虞書欣亦指對她來說，《中餐廳》不像是綜藝節目，似是一段她與家人般共處的生活時光，她不捨謂：「這個生活今日就要完結了，真的很捨不得。在異國他鄉體驗了另一種身份，從零起步的考驗，他鄉遇到的好友，無數個感動的瞬間和美麗風景，每每回想起來都很懷念。很感謝中餐廳節目組，你們讓我發現了自己都不知道還有這樣的優點，也讓大家都更了解我啦。」而虞書欣於最後一集中獲得「中餐廳最佳合伙人」獎項，並從黃曉明手中接過獎項，期間她既誇張又可愛的表現，令眾人忍俊不禁，網民都紛紛留言，表示期待下一季。