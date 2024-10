現年84歲的荷里活教父阿爾柏仙奴(Al Pacino)近日受訪時自爆4年前曾確診「新冠肺炎」,並憶述當時「死過翻生」的經過。

他表示當時自己服完類固醇後有壞反應導致脈搏一度停頓,要召救護車到來6名醫護人員與兩名醫生在場為他搶救:「我當時察覺到佢哋嘅打扮似足佢哋嚟自外太空。一開眼見到呢啲確實有啲震驚。所有人圍繞住我,然後佢哋講:『佢醒喇。佢喺度。』」阿爾表示昏迷期間自己沒有見到「白光」。

阿爾去年以82歲高齡再做老竇,他的電影人女友Noor Alfallah為他誕下一子Roman。雖然已年過80,但阿爾仍然活躍影壇片約不斷,最近他主演男星尊尼特普(Johnny Depp)執導的新作《Modì, Three Days on the Wing of Madness》就於西班牙一電影節舉行首映。