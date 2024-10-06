【心理測驗】測測你的職場創新力

工作中，你是個喜歡嘗試新點子的創意家？還是喜歡穩穩做事的老實人？做個簡單的心理測驗就知道啦！不如試試日網的趣味心理測驗，透過你對心形寶石的直覺選擇，看看你的職場創新指數有多高！

【問題】

假設面前有4顆顏色各異的心形寶石，你會選擇哪一個顏色？

A. 黃色

B. 粉紅色

C. 綠色

D. 淺藍色

【答案分析】

A. 選擇「黃寶石」的你，職場創新力：非常出色

你充滿好奇心，行動力十足。只要腦海中浮現「為甚麼」「怎麼會」的疑問，就會立刻展開深入探究。當你發現哪裏可以改進時，會主動和同事分享，並率先採取行動。即使遇到難題，你也不會輕易放棄，而是積極尋求上司協助或嘗試不同的方法。你不畏懼改變，勇於挑戰，是天生的開拓者！

B.選擇「粉寶石」的你，職場創新力：幾乎沒有

你偏好維持現狀，比起冒險嘗試新事物，你更重視在現有基礎上做到最好。你習慣按部就班地完成工作，面對新的方法或想法時，可能會感到些許壓力。比起變化快速的工作環境，你更適合穩定發展、按規章辦事的職位。

C.選擇「綠寶石」的你，職場創新力：相當高

你擁有豐富的想像力和靈活的應變能力，不拘泥於既有框架，總能靈光乍現。你常提出令人驚奇的獨特想法，這些想法往往能為現狀帶來改變。你擅長構思更美好的未來，即使想法一時難以被理解，你依然充滿信心，堅定地朝目標邁進。

D.選擇「藍寶石」的你，職場創新力：一般

你觀察敏銳，擅長分析，雖然創意和好奇心並非你的強項，但你擁有冷靜判斷現狀的能力。在改革或改善過程中，你適合扮演輔助角色，協助他人落實提案，讓項目順利進行。比起站在聚光燈下，你更擅長觀察職場氛圍、扮演潤滑劑的角色，擅長處理人際關係。