MIRROR COLLAR騷獲AL全力撐　掀全場高潮High爆

由MIRROR成員Jer、Jeremy與Stanley，聯乘師妹組合COLLAR成員Marf、芯駖及Winka 6人合體的一連兩場演唱會，昨晚（5日）假灣仔會展舉行頭場，吸引胡子彤、馬志威和Marf男朋友林家熙（Locker)等前來捧場。

演唱會的主題是舞會，6人以跳社交舞形式出場，當他們唱到《PING PONG》時，Jeremy和Marf分別拿起球拍向觀眾派波。芯駖在音樂會上首唱新歌《讓思憶症發作》，還讓Stanley抱起在台上轉圈圈，到歌曲《SPYLING》時，芯駖又再大騷舞技，模仿Michael Jackson 將身體45度向前傾斜。到Jeremy與Stanley跳唱《So Beautiful》時二人不時會貼近做出親密動作，引全場尖叫。

MIRROR人氣王Anson Lo以嘉賓身份現身與6人合唱《idc》引起全晚高潮，Jer表示今場騷是給公司不同的藝人合作機會，希望藝人之間可以擦出強勁的火花。到Jer宣布將接下來的舞台交給Anson Lo時，Anson Lo做出招牌「Ok！Ok!」手勢。Anson Lo表示本次演出6位歌手都付出了大量的時間和心血，在過去的幾個月中，自己目睹了他們從早到晚的排練，並不斷構思新的創意、新的表演形式和組合，努力將各種新元素融入到這場演出中，因此他深知這晚對於藝人們來說是難忘而特別的時刻，感謝大家的支持，隨後送上歌曲《Hey Hey OK!》。

臨近演唱會尾聲，6位歌手在台上拿起噴槍向觀眾噴煙和噴彩紙，隨後合唱《True Colors》Jer表示這首歌是他們6個人練習了很久的作品，他認為這首歌對他們和觀眾都具有深刻的意義：「每一個人都要相信自己，咁先可以成為屬於自己嗰個顏色，同埋你哋每一個都會係彩虹加加埋埋。」Jer還稱跳舞好容易周身痠痛，所以好感激急救團隊會幫他們進行針灸，並指住Stanley笑言：「尤其係有痛風嗰啲。」即被Stanley反擊說：「你有跳舞咩？」然後Stanley就笑言叫大家當沒有聽到Jer話自己痛風，最後Jer表示辛苦排練和演出，都是希望大家鍾意這場演唱會，並合唱出《We All Are》為演唱會畫下完美句號。