感謝粉絲陪伴！泰民@SHINee晒肌派心大派福利

韓團SHINee成員泰民昨晚（5日）假亞洲國際博覽館10號展館舉行演唱會，是他繼今年3月與隊友一起來港開騷後相隔7個月再來港，亦是他首度以個人身份在香港開騷。

他在晚上8時左右以蒙面造型現身，並以《Deja Vu》一曲揭開序幕，緊接唱出人氣歌曲《Guilty》和《Advice》後，便大叫「Hong Kong」，又用廣東話說：「尖叫聲！準備好未？」泰民指SHINee於3月來港開騷時因為粉絲很熱情而不斷Encore，令他留下很好的印象，因此非常期待今次的演出，又談到最近天氣開始轉涼，提醒粉絲要注意保暖。

他之後再演唱《MOVE》、《WANT》及《Criminal》等Hit歌，期間他見到台下有男粉絲，便笑說：「我特別喜歡男粉絲，因為男粉絲喜歡我應該代表我很有型。」其後台下粉絲不斷大叫要看肌肉，泰民便應要求兩度掀起上衣晒出胸肌和腹肌，令全場粉絲High爆尖叫。

在Encore環節，全場粉絲用韓文大叫「我愛你李泰民，永遠李泰民」，又為泰民準備打氣影片，令泰民十分感動，一度眼濕濕，他表示：「我不知道要如何表達這份感動，好多謝大家這麼愛我，因為大家每次都來看我，讓我可以有機會在台上演出。」他又指片中有他面試時唱歌的影片，感嘆不知不覺已經過了接近20年，感謝大家一直陪伴他，最後他唱出《Say Less》一曲，又用廣東話講「我愛你」和「小心番屋企」。