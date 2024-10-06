【營事檔案】咖喱雞絲燕麥飯

咖喱，有十分多種派別，包括有印度咖喱、泰國咖喱、日式咖喱以及茶餐廳的港式咖喱等。而當中日式咖喱就是最為大人小朋友的喜愛，因味道帶甜味又十分配飯。使用咖喱磚煮好一大煲，當中有蔬菜及肉類，加上白飯就是簡單的一餐了！

咖喱香料有助抗氧化

咖喱磚是一種方便的調味料，通常由咖喱粉、麵粉、油分、鹽和其他香料製成。由於比起咖喱粉，咖喱磚已含有一定的油分，因此在烹煮時就可適量減少當中的用油量，以免攝取過多。咖喱當中會加入不少的香料，如薑黃、孜然等，都是含有抗氧化物質的香料，因此咖喱是有助於減少炎症和增強免疫系統。

燕麥降膽固醇

燕麥飯是由全穀燕麥和白米混合而煮製而成的飯，不但保留了白飯的香軟，更加入了燕麥的營養。全穀燕麥與白米一同烹調，能額外提供豐富膳食纖維，有助腸道健康。燕麥含有水溶性纖維，每日攝取大約3克燕麥的水溶性纖維，配合低飽和脂肪的飲食習慣，就有助於血管及心臟健康，以預防血液中膽固醇過高的問題，是除了直接進食燕麥粥以外的選擇。

咖喱雞絲燕麥飯

材料：

咖喱磚 半粒

洋葱 1小個

薯仔 1小個

紅蘿蔔 半條

雞胸肉 1件

白米 2/3杯

燕麥米 1/3杯

調味料：

酒 1茶匙

鹽 1茶匙

做法：

1) 白米及燕麥米洗淨，用電飯煲煮熟備用

2) 雞胸肉以酒及鹽醃15分鐘後，烚5分鐘關火焗10分鐘

3) 雞胸盛出放涼後，撕成細絲備用

4) 洋葱、薯仔及紅蘿蔔洗淨去皮，全部切細粒備用

5) 燒熱鑊落少許油，加入洋葱粒，炒至變色

6) 加入薯仔、紅蘿蔔、咖喱磚及適量水，中火煮5分鐘

7) 在碟上放上燕麥飯，伴上咖喱汁，最後放上雞絲，完成

黃彥澄(Joey) - 認可營養師(香港營養師學會)

擅長聆聽以及了解客人感受，從而設計適合客人的美味及多元化餐單，將餐單融入生活。