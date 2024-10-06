梅啟明驚爆再婚娶泰籍情婦　稱梅媽被軟禁設熱線懸紅尋母見證婚禮

已故天后梅艷芳的胞兄梅啟明今日（6日）爆出婚訊！他宣布與泰籍女友May May再婚，預告將於周四（10日）舉行記者招待會，公布擺酒及婚宴詳情。他說：「本人梅啟明計劃於今年龍年在中式酒樓大排筵席，擺喜酒結婚！」不過，今次記者會還有另一個目的，他原來希望透過傳媒尋人，聯絡梅媽見證他的婚事。他公開呼籲母親梅覃美金（梅媽）和姪仔梅柏麟聯絡他，表示希望母親大人「拍板」籌備成個婚禮，例如：日期、酒樓、出席嘉賓、食物菜單、流程等。

雖然梅啟明稱梅媽很支持他結婚，已恨咗好耐，又曾送價值十幾萬的名貴手鐲給May May，以表示認可二人，不過2母子其實已經好耐冇見面，呼籲公眾幫他搵梅媽。梅啟明以往曾怒轟梅媽的近身看護是「魔鬼護士」，但他向表示，早前在街上偶遇對方，對方向梅啟明透露被其姪仔辭退：「我姪仔炒咗佢之後，趁我返工嘅時間搬咗阿媽走，冇地址搵到佢。咁啱喺街，上個月撞到佢（看護），佢叫我埋一邊傾偈，嗌我快啲搵阿媽，因為佢依家都唔知佢搬咗去邊度，佢話媽媽依家個處境比較危險，媽媽好想見我，同埋我嗰個未來新抱，即係我泰國太太。」

他指自己非常擔心梅媽處境，打算懸紅尋母，甚至是設立熱線，他說：「整一個熱線，透過你哋尋找媽媽，我會出少少哋一個心意，等啲市民幫手搵，咁就快好多。」講到上次見梅媽是何時，他說：「咪出院嗰日囉，我意外出院嗰時。」不過當日其實他並沒有成功見到梅媽，因為院方說梅媽拒絕接見，換言之二人上次碰面已是至少兩年前。

問到若最終仍未能聯絡到梅媽，是否會照樣進行婚事，他說：「收（埋）得幾耐吖？邪不能勝正。佢係我阿媽，你有咩本事去收埋佢？好似騎劫咁樣。」他透露會懸紅畀市民幫手搵梅媽：「第一，我唔希望佢老人家有咩事；第二，佢都一把年紀；第三，我希望佢真真正正同我主持呢個婚禮，呢件亦都係大喜嘅事。（如果佢唔現身，你係咪都照舉行呢？）佢冇得唔現身，我一定要佢現身！無論任何方法，就算少少花紅又好乜嘢都好，冇嘅話出多啲花紅，我出任何方法都要阿媽出嚟，希望佢見證同埋安全，最緊要安全，希望佢活多十年八年。我依家報咗案，執法人員就話依家唯一係透過喺呢個方面，因為市民走唔甩，香港咁多人佢匿得邊度？除非毀滅咗我阿媽囉，毀滅咗都有屍骸，我唔希望老人家發生意外。」