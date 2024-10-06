《走佬俏公主》落實開拍第3集　安妮希芙威拍片暗示將回歸

迪士尼喜劇《走佬俏公主》（The Princess Diaries）於2001年上映後大受歡迎，於片中飾演公主的美國女星安妮希芙威（Anne Hathaway）更因而大紅大紫，3年後原班人馬再拍續集《走佬俏公主2：及時嫁到》（The Princess Diaries 2: Royal Engagement）同樣大收旺場，多年來一直傳出《走》將開拍第3集但一直未成事，而女主角安妮昨日於社交網站拍片暗示將回歸開拍第3集。

片中戴上黑超的安妮坐在椅上高舉3隻手指並播出首兩集片段暗示回歸第3集。除了主演之外，她還會兼任監製一職。由於執導首兩集的導演加利馬素（Garry Marshall）已離世，第3集將由賣座電影《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）馬來西亞女編劇Adele Lim執導，在此之前她執導過賣座喜劇《尋根女團》（Joy Ride）。Adele於聲明中表示，作為電影《走佬》系列的死忠粉絲，她非常高興能夠參與這個系列的電影。目前劇本正在撰寫中，但劇情細節還沒有確認，預計第三集的故事，將會是前兩部作品故事的延續。