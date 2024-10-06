菊梓喬避談保錡　全程詐傻扮懵：同佢比較少聯絡

歌手菊梓喬和鄭俊弘今日（6日）到將軍澳出席慈善籌款活動。菊梓喬透露自己身體本身就不舒服，再加上剛剛坐了成個鐘車來活動，笑言架車開到好似海盜船，所以差點暈低。她又指自己從來不玩機動遊戲：「咖啡杯都唔得，比較冇用，去主題樂園都係夾公仔。」又笑言自己都一把年紀，不會再有人約她到遊樂場玩，並稱拍拖經驗少，不是很知道拍拖約會應該要做甚麼。提到可以跑步拍拖，她就表示：「跑步有益，不過我就未開始跑，因為要好認真，唔係落街行兩個圈就得，都要有個原因先去跑。（熱身未？）冇啊未跑步點解要熱身啊，等我準備吓先啦。（要等啲咩？）等我有個原因先。（去大埔區跑？）點解要去咁遠？（咁就你荃灣跑？）好多人都喺荃灣跑，我樓下勁多男仔除晒衫跑，想我點啫，我有時揸緊車㗎嘛，咁樣好辛苦㗎。」談到與吳保錡的進展，菊梓喬先是詐傻扮懵，迴避問題說：「我嘅病情冇乜進展，因為搵唔到中醫。」然後就表示不想回應感情問題，又言最近與保錡都比較少聯絡，亦都少了玩社交平台，因為要閉關默默寫歌：「我啲Fans係咁催我啦。」

同場，鄭俊弘透露患有「天使綜合症」的兒子病情近日有好轉是奇迹：「佢日日都有做唔同嘅治療，最近開始識得爬，自己可以扶住企起身，係一個好大嘅進步。」他又言將會帶同兒子，與太太一家人飛到美國聽關於「天使綜合症」的講座：「因為嗰個講座集合咗好多科學家，同埋醫生，邀請我哋呢啲天使綜合症嘅家庭去聽一啲最新嘅資訊。（其他屋企人？）我媽媽都會喺加拿大飛過去，然後我哋都會返去加拿大探吓老人家。」他又指兒子並不是第一次出遠門，在兒子六個月大的時候已經去過加拿大，不過鄭俊弘仍然會擔心兒子不習慣坐長途機，所以已經準備好玩具，下載了兒子喜歡的音樂，預備在飛機上給他聽：「我同太太應該要輪流照顧佢，希望可以氹到佢瞓。」又言會與太太商量，考慮同機上的左鄰右里提前說聲兒子的狀況，又表示見到兒子的進步，令他見到希望，所以現在好多事情都會放手，讓兒子自己去做。