周吉佩水晶巴士搞生日P　送50吋電視咩玩法？

無綫《中年好聲音》冠軍周吉佩（吉吉）昨日（5日）舉行了一個生日音樂會兼派對，歌迷們為他預祝38歲生日。眾人先登上水晶巴士遊車河，並於車廂內共進晚餐，及後抵達中環摩天輪欣賞夜景、拍照再舉行音樂會。吉吉全晚獻唱國語歌，派對上增設抽獎環節大派禮物，更大手筆送出50吋大電視，令全場表現相當興奮，他坦言今年生日願望是下月舉行的演唱會大賣。

另外，吉吉今午於商場內舉行演唱會發布會及簽唱會，吸引大批粉絲到場支持，而吉吉的《中1》及《中2》好友包括顏志恆、支嚳儀及顏米羔等均現身力撐。席間吉吉談到舉行首個個唱的感受。他表示：「以前喺音樂路上經歷過數次起跌，報名參加《中年好聲音》就好似俾自己多一次追夢嘅機會，加上之前我曾經分別以個人及樂隊身份出道，即係前後出道過3次，所以今次演唱會以「第三人生」作為演唱會主題。」

至於歌單和表演細節，吉吉透露正在努力籌備中，心情既興奮又緊張，在開騷前亦會再推出新歌兼演唱會主題曲。他又大賣關子表示將邀請重要的人擔任嘉賓，預告會為大家帶來非常精彩表演。由於過兩天乃吉吉正日生日，發布會上其歌迷會特意準備了生日蛋糕，全場又一起高唱生日歌，令吉吉感動非常。大驚喜！他又趁機與粉絲們大玩遊戲，兼一起擺出甜蜜心心甫士合照留念，引得台下尖叫聲連連。