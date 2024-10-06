唯一香港代表！AK釜山勇奪最佳新星獎

韓國影壇盛事《第29屆釜山國際電影節》於10月2日開鑼，電影節的其中一環《亞洲內容暨全球OTT大獎》今午（6日）舉行，女團少女時代成員Tiffany及男星姜其永擔任司儀。

今年作為唯一香港代表的人氣男團MIRROR成員Anson Kong（AK）憑劇集《打天下2》與韓國女星趙允秀及日本女星三吉彩花一同獲得「最佳新星獎」，AK先有韓文講「多謝」，之後便用英文說：「我完全沒想過會獲獎，我10年前曾經來韓國做練習生，後來我在香港出道了，很高興能在10年後再次來到韓國。」他特別多謝公司、家人和粉絲的支持。

今年憑韓劇《背著善宰跑》的男星邊佑錫與女星金惠允贏得粉絲票選的「People's Choice Award」，兩人因為有其他行程而未能親自到場領獎，他們特別拍片多謝粉絲支持。。而AK與邊佑錫有份角逐的「最佳男新人獎」則由憑日劇《Eye Love You》在日本爆紅的韓星蔡鍾協及韓劇《殺人者的難堪》的男星金耀漢奪得，日本女星仁村紗和就贏得「最佳女新人獎」。而台灣男星柯震東憑劇集《不夠善良的我們》角逐「最佳男配角獎」，但最後不敵韓劇《假面女郎》的男星安宰洪，無緣捧獎，《假》劇的女星廉惠蘭則贏得「最佳女配角獎」。

內地男星胡歌憑《繁花》擊敗對手趙震雄、吳慷仁、任時完及堺雅人捧走「最佳男主角獎」，他表示：「這對我來說是一個非常美妙的夜晚，我遇到了好久不見的好朋友，也認識了非常優秀的新朋友，感謝釜山電影節讓我們可以相聚一堂。」台灣女星林依晨就憑《不夠善良的我們》揮低金惠允、朴寶英、周迅及二階堂富美奪得「最佳女主角獎」，韓文系出身的她用韓文說：「我是林依晨，我很榮幸能獲得這個獎，這個獎給我和這部劇集很大力量。」