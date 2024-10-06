連詩雅產後首公開亮相谷奶升Cup：係我BB食物嘛！

歌手連詩雅（Shiga）、鍾柔美（Yumi）和張進翹今日（6日）出席公開活動，為現場觀眾獻聲。這是Shiga產後首次公開露面，一臉幸福的她更成功收身，加上上圍升Cup，得天獨厚令人羨慕，不過受訪時她卻表示磅數還未回復到產前，所以覺得仍需努力。

談到升Cup，她笑說：「係我BB嘅食物嘛。（谷奶辛唔辛苦？）其實都幾㗎，不過我好感恩，之前都擔心過唔夠奶水，依家都托賴幾多吓！（見你都抽到好多袋奶。）依家都儲滿一個雪櫃，不過BB飲得好快，幾餐就冇咗好多。我有埋身餵嘅，覺得嗰種感覺好Sweet。（有冇乘機影裸照收藏留念？）冇呀，唔會諗到呢樣嘢，只會覺得自己係泵奶機。」

她又指自己2星期前已開始逐步復工：「好彩屋企好多人睇住BB，老公（陳家樂）亦已經返咗嚟香港。（佢係神隊友？）佢慢慢學習緊，我逼佢一定要學幫BB沖涼、換尿片同餵奶，佢慢慢可以喇。」她又爆家樂非常重視囡囡，已將打機放於第二位，當被問到會否「乘勝狙擊」再追多個，Shiga坦言想先休息及工作，稍後再計劃生育，預算希望只生兩個。

談到好友黃翠如被傳有孕，Shiga答：「我呢排好少見到佢，亦都冇特別問，因為覺得如果有好消息自然會知。（囡囡啲衫有人接收？）我屋企已經有人要，因為家樂妹妹有咗，仲要係龍鳳胎，真係好開心。」

至於Yumi尚有3個月才年滿18歲，不過近日她拍攝劇集《特勤女團》時，已獻出「螢幕初吻」，她笑說：「嗰場戲係講我接受人工呼吸，都係借位拍嘅，多謝經理人喺現場陪我壯膽。由於是借位關係，Yumi的初吻其實幸保不失，問到是否打算留給初戀男友，她靦覥答說：「可以咁講，順其自然啦！」

目前因為學業再加拍劇，曾經試過連踩3日完全缺乏休息時間，她坦言：「真係崩潰，辛苦到喊咗出嚟！（有冇信心可以抽到時間，完成埋呢幾年嘅學業？）要畀自己信心，如果真係太辛苦嘅話，我會同公司反映㗎喇。雖然今次拍攝辛苦，但台前幕後作得好開心，好似陳瀅同張曦雯咁真係好Nice。」至於校園生活， Yumi表示已經開始適應，問到有否男同學主動「抄牌」，她笑答：「分組做project算唔算？早幾日我同幾個男同學分成一組，大家有傾吓功課囉。」