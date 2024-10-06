古天樂爆有新搞作　林峯唔知情：佢好神秘！

藝人古天樂、林峯、張文傑、胡子彤和伍允龍等人今日（6日）齊聚電影院，為電影《九龍城寨之圍城》獲推薦報名角逐《第97屆奧斯卡金像獎》「最佳國際劇情片」，出席特別答謝場活動。現場吸引了超過百位影迷前來，氣氛熱烈。有來自上海的粉絲為本月生日的古天樂準備了生日禮物，古天樂又預告拍電影前傳之前會有另外的新搞作，他又叫了在場Cosplay電影角色的觀眾到台前影相。現場觀眾相當熱情，有女Fans表示想與古天樂一齊跳《今期流行》，不過她獨自跳完後被古天樂推走，叫她回座位。另外，還有一位拿着寫有「娶我」字樣紙牌的觀眾，被請下來與胡子彤合照。活動宣布《九》片全球票房超過9億4千萬，入場人次超過169萬入場。

古天樂表示可以代表香港出戰奧斯卡已經好開心，再加上篩選過程繁瑣，要從數百部電影之中挑選，所以希望這部電影可以殺到最後。問到可有信心衝到10億票房？他笑言：「其實部戲已經落咗畫。（其他地方上映緊？）咁希望有好成績。」提到活動上他宣布會有新搞作，古天樂就表示要暫時保時神秘，透露新搞作會由《九龍城寨之圍城》原班陣容參演，不過內容就與九龍城寨無關：「差唔多原班陣容。（都係打得好勁？）又唔使咁勁。」

講到剛剛為甚麼不與觀眾一起跳《今期流行》？古天樂即笑言：「唔好啦，搞啲咁嘅嘢，同埋啱啱見到Cosplay嗰啲，成日喺社交平台都見到，所以啱啱咪叫佢哋落晒嚟影相。（個個都想睇你跳舞唱歌？）有機會開演唱會先諗。（票房過10億跳？）求神拜佛唔好過。」至於生日，古天樂指正日一定會放假陪家人，亦會有粉絲聚會，表示今次電影有好成績是給自己最大的生日禮物，亦是對於香港電影界好大的鼓舞：「好難得呢部戲去到唔同地方，大家都好肯定部戲，我成日都講每部戲有佢嘅命運，有啲係命運安排，既然佢依家有機會入圍奧斯卡，都希望佢代表香港攞獎。」

「城寨4子」林峯、張文傑和胡子彤依然三缺一，表示劉俊謙仍然為新戲進行拍攝，已經到收尾階段，林峯說：「有一日我哋拍緊其他嘢，佢咁啱喺隔籬廠，所以我哋去搵佢，見佢非常專心，所以等佢煞科我哋會搵佢聚一聚。（一齊打牌？）我唔識打，食個飯。」提到剛剛有觀眾叫胡子彤娶自己，胡子彤笑言上次是要求自己做男朋友，今次就要嫁娶，眼見觀眾愈來愈進取：「睇嚟我都要保守啲，其實都好開心，因為部電影吸引到好多粉絲熱愛，又有好多人從唔同地方過嚟，真係好多謝佢哋。」故為答謝大家，胡子彤表示已經準備了一首歌，問到是不是處男作？他就表示不是，而旁邊的張文傑則笑稱：「佢破咗處啦。」

提到電影角逐奧斯卡，林峯表示拍完戲其實大家都保持平常心，起碼一眾演員都已經盡力做好，但最估唔到電影播出了大半年都可以繼續謝票，所以好多謝大家支持，令他們可以衝出香港。講到古天樂有新搞作，林峯、張文傑和胡子彤都耍手擰頭表示未知：「好神秘，得佢知，我哋完全冇收到通知。」問到古天樂有沒有叫他們操Fit身形？林峯就表示張文傑和胡子彤一向有鍛煉，而自己自從演唱會之後都開始有操，但操得不頻密，笑言想下次再開演唱會，可以繼續叫上張文傑和胡子彤一起上台跳舞：「畀多半年時間佢哋練吓先。」林峯亦表示想聚集一班演員，來一次完整的慶功：「老實講，自從電影煞科之後，係從來冇試過齊人慶功，所以都想齊人食餐飯。」