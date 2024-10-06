情到濃時 要識Stand

喺危急關頭，好需要有人企出嚟！同樣地，喺性急嘅時候，淨係識得坐喺度，想有運行都幾難！今日就由站起來嘅英文「Stand」入手，教大家喺情色世界入面尋找人生樂趣吧！

Stand 備戰狀態

講到同「Stand」有關嘅情色俚語，相信以「One Night Stand」最為人熟悉，其出處有兩個講法：第一個講法係「Stand」呢個字早喺16世紀已另有意思，暗指硬直嘅兵器，加上「One Night」後，代表下半身一整晚處於備戰狀態，隨時可以喺床上將女怑征服！第二個講法同1880年代美國劇團巡演有關，話說當時劇團每到一處只會停留一晚，為此搭起嘅臨時演出帳篷就叫「Stand」，於是「One Night Stand」有一夜演出嘅意思，後來再演變成一夜情。大家覺得邊個講法可信啲呢？

Standing O 易玩又銷魂

企喺度進行嘅性愛體位有好多，其中有一招叫「Standing O」，可以令女方獲得意想不到嘅銷魂效果。玩法相當簡單，首先，女方站立，雙手舉高兼用繩綁住，跟住男方只須跪喺女伴面前，將對方一隻腳搭喺自己肩膊上，就可以向其私處發動口舌攻勢。性學家話，如果男方識得喺呢個時候用埋雙手刺激女伴下半身嘅敏感部位，刺激度會大大提升。另外，如果女方唔鍾意被綑綁嘅話，可選擇自摸雙峰，進一步提升快感。

《One Night Stands》失婚男獵艷記

感情生活遭遇挫折，少少傷感總會有，嚟個外遊散心最合適不過，分分鐘可以搵到第二春！呢套由Bellesa Films喺2020年推出嘅《One Night Stands》，擺明以一夜情為賣點，故事講述失婚男主角孭住背包去咗意大利散心，殊不知艷福不淺，喺旅途中同多位美女發生一夜情，最後鍾情於一位小鎮姑娘。呢套四仔唔止得到四仔名導Jacky St. James加持，仲搵到4位人氣索女Kenna James、Aria Lee、Elsa Jean同Valentina Nappi參演，再加上劇本鋪排用咗唔少心思，所以喺多個四仔頒獎禮上獲最佳劇本殊榮。

同場加映：霧島櫻《Stand By Me》

一講到「Stand By Me」，你會諗起樂壇大姐大，抑或多啦A夢？唔怕話你知，筆者第一時間諗起嘅名字係霧島櫻，事關AV片廠h.m.p喺2019年推出咗一套作品叫《Stand By Me》，女主角就係呢位爆乳女優。故事講述男主角喺某年暑假返咗鄉下，唔止認識到女鄰居霧島櫻，仲瘋狂曳曳，事後對女方心口嗰對36I巨乳念念不忘。值得一提，霧島櫻喺同一年贏得「Pink Grand大獎」嘅新進女優賞，呢個獎項有日本成人電影奧斯卡之稱，分量有幾重可想而知，可惜阿妹喺2020年宣布引退，並轉行做打機女主播兼網紅。