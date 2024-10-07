【是日通勝】

農曆九月初五

甲辰年 癸酉月 甲辰日

吉時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：祭祀、安床、交易

忌：出財、開倉、動土

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：33、02、40

幸運顏色：白色、銀色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

金牛座：財運有點差，落實重要投資決定前要三思。

雙子座：感情關係需用心經營，忙碌不是卸責藉口。

巨蟹座：幸運指數排第一，理財投資有望嘗到甜頭。

獅子座：財運有上升之勢，穩健投資項目可以考慮。

處女座：說好話是不用錢，不妨對情人多讚美幾句！

天秤座：和愛侶意見不一，應好好溝通，互相遷就。

天蠍座：愛情處於弱勢，已婚人士易陷入冷戰危機。

人馬座：謀事遇阻力，宜停下腳步，檢視自身不足。

山羊座：工作表現獲讚許，宜保持謙遜，繼續努力。

水瓶座：把握時機為事業奮鬥，取得佳績指日可待。

雙魚座：財運跌幅顯著，在開源節流上要多下苦功。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）牛 偏財旺

（跌）狗 易破財

鼠：有伴侶者要懂得自律，勿一腳踏兩船！

牛：偏財旺，手氣好，但不可以沉迷賭博。

虎：有預感會發生不好的事，內心很忐忑。

兔：事業運起伏，做事要打醒十二分精神。

龍：個性隨和，人品受讚許，好事自然來。

蛇：八卦心態要收斂，更不要說他人閒話！

馬：受負面想法影響，容易被小挫折打沉。

羊：不應把義務推卸給別人，以免犯眾憎。

猴：財運差，宜勒緊褲帶，不要胡亂花錢。

雞：對工作缺乏投入感，易在競爭中落後。

狗：是日沖煞，頭頭碰着黑，破財風險高。

豬：身體易出現小毛病，飲食宜清淡一點。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

格局決定你的結局

想要變得優秀，就要和更優秀的人在一起同行；想要改變現在的霉運困局，就要看看身邊經常接觸怎樣的人。層次決定了高度，你現在身處的圈子也決定了你的格局，格局也注定你未來的結局。

舉個例，某一天，你遇到了一個人，他有一張厲害的嘴巴，讓你打破了原有的做人思維，提高了你對世界的認知，也提升了你的境界，從而把你的貪瞋癡也啟動了。當你以為可以改變命運，其實你的思維已被對方俘虜，限制了個人的發展。你的命運已受他的控制及影響，這時候很難叫醒你，只有看着你有甚麼結局。

最近有一件真人真事，一位知名傳媒工作者，不幸身體出現問題，不能行動，入住了老人中心，她突然告訴我，過往信任一班朋友，其中一對平時文質彬彬的夫妻突然失蹤，並把她交給二人代為保管的飾物變賣，還把其老公從外地寄來，再由二人代為轉交的幾個月生活費侵吞！你今天接觸的生活圈和工作圈，有沒有認清是甚麼人？

人生感悟，不要跟一些想法悲觀消極的人走得太近，除了會在不知不覺間影響你的情緒和事業，長期與這些人接觸，你也會開始變得消極，同時被一些人有機可乘。

可以善良，但要有底線。選擇善良，毋須委屈求全和犧牲自己，拒絕別人，你沒有對不起誰。命運掌握在自己的手，不要被別人帶着你走。