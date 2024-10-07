娛圈單打︱忽然要食壯陽藥　邊會有人嫌錢腥

唔知大家深夜睇電視，有冇留意視帝譚俊彥（Shaun）拍咗個廣告，着住睡衣舉啞鈴，做足熱身諗住喺老婆面前大展雄風，結果卻被老婆兜頭潑冷水，叫佢快啲沖涼瞓覺！視帝一臉黯然，大嘆：「當初老婆最鍾意我嘅嘢，變成依家最嫌棄我嘅嘢」，誓要「扭轉命運」！隨即啪番包男士保健液，幾晚之後，老婆態度大變，雄風返晒嚟，哈！

咁抵死，難怪觀眾對廣告一見難忘。喂，視帝都係四十幾歲啫，照計有排未到「男人要識得扭轉命運」的年齡，唔通劇接劇殘得零舍快？Shaun就話之你，仲賣花讚花香，話呢款保健產品適合做有氧運動前食，可以令運動更加持久喎，呵呵！同佢合作《企業強人》的靚女張曦雯聽到笑晒口，強調自己男友唔需要，Shaun算唔算失威呢？

其實都係博君一粲，再博君掏出腰包多多幫襯啫。梗係啦，今時今日咁嘅環境，乜嘢最重要？當然係搵錢最重要！廣告商覷準明星名氣，出錢請明星拍廣告，希望起促銷作用；明星收咗酬勞，自然有責任做好份工。

所以啫，有錢搵，怕咩面懵喎。君不見，家陣不論係狀態大勇的天后，定係顏值天花板的玉女，都為預防骨質疏鬆的阿婆奶粉賣廣告；S.H.E的Ella更進一步，代言成人防尿墊，睇佢個年紀，應該有排未會漏尿啩。講到底，有Job送上門，邊會有人嫌錢腥！

講番Shaun，《企業強人》的黑化表現獲讚，加上視后佘詩曼都點名，希望將來可以二度合作，事業運發發聲，非常強勁。現在連壯陽呢瓣都畀佢撈埋，邊個夠佢揮吖！