吳若希支持老公車女同事返工：我買咗架新車畀佢！

聲夢歌手張馳豪（Aska）最近開設網上節目《Aska馳房》，頭炮請來歌手吳若希（Jinny）擔任嘉賓，原本Aska打算認真煮意粉，怎料對方一來便問他：「點解你煮嘢食會着衫？見親啲男廚師煮嘢食都唔着衫。」Aska即時反問對方：「你去啲咩廚房？」Jinny未有理會，不停叫他脫衣，Aska無奈地問：「除衫啲嘢食會好味啲咩？」Jinny笑言會，又指他太不尊重今日這個舞台，最後更出絕招謂：「你唔除衫大家就好唔好Like同Share。」令Aska無力招架。

期間Aska重提Jinny早前因老公車女同事返工而鬧交一事，Jinny寸爆表示：「諗番轉頭你老公係一個非常之友善嘅人，我依家喺屋企整咗個有佢個樣嘅獎座畀佢，表揚佢係最佳好老闆，佢對上一次好想車女同事返工，我可能以前唔明，但我依家明，老公係需要支持，佢既然覺得呢件事咁啱，我更加要畀一個好大嘅獎勵佢畀佢記住做呢樣嘢係啱，希望全世界都稱讚佢。」Aksa追問會否給予丈夫更大空間去做他認為對的事情時，Jinny說：「我絕對會，我幫佢買咗架新車，認真㗎，係七人車，到時佢鍾意車幾多個女同事都冇問題，我真係絕世好老婆，支持老公車女同事返工可以去到幾盡，就係買一架新車畀佢。」Aska聽完即自言要飲酒定定驚。

最後他邀請Jinny不開名爆娛樂圈秘聞，Jinny透露今年2月14情人節拍攝劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》時，有個未婚的女演員開廠時收到大束玫瑰花，全廠人都為她而嘩嘩聲，該女演員則標榜自己不知道是誰人所送，但傳聞送花者是公司內部的追求者。不少網民留言大讚Jinny好正，並希望Aska能邀請炎明熹任嘉賓。