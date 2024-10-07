連番失去親人　麥當娜胞弟因癌病離世　痛心留言哀悼

美國流行音樂女王麥當娜（Madonna）的繼母Joan上個月因癌病離世，怎料，她的胞弟Christopher Ciccone今日亦傳來死訊。

他的發言人透露Christopher於上周五（4日）因癌病於密芝根州離世，終年63歲。據知他死時在摯友包括他的老公Ray陪伴下安詳離世。Christopher曾為娜姐事業初期當過舞蹈員，並曾在她的MV《Lucky Star》中參與演出，後來他轉做娜姐演唱會設計師以及演唱會服裝工作人員。娜姐90年代的全球巡迴演唱會《Blonde Ambition World Tour》就由她擔任美術指導，之後姊弟亦於演唱會上多次合作。後期Christopher轉行任職室內設計師甚至推出個人鞋品牌。娜姐與Christopher曾一度不和，導致他出爆料書《Life With My Sister Madonna》大談胞姊的秘聞。後來2人和好如初。

Christopher死訊公布後，娜姐亦有於社交網站寫長文哀悼，她說：「我弟弟Christopher已離開。這麼長時間以來，他是我最親近的人。很難解釋我們的關係。但我們與眾不同，如果我們不遵循現狀，社會就會為我們帶來困難。我們握住彼此的手，以跳舞度過了童年的瘋狂。事實上，舞蹈是一種將我們凝聚在一起的強力膠水。」娜姐更表示自己已盡能力讓Christopher活下來：「過去幾年並不容易。我們有一段時間沒有對話，但是當我弟弟生病的時候。我們找到了回到彼此身邊的路。我盡了最大努力讓他盡可能活得久。直到最後，他感到非常痛苦。我們再次握着手，閉上眼睛，跳舞。一起。我很高興他不再受苦了。永遠不會有像他這樣的人。我知道他正在某處跳着舞。」除了Christopher之外，娜姐的兄長Anthony去年亦因喉癌以及呼吸系統衰竭而離世。