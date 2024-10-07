寒露養生　提防「涼燥」

聽日（10月8日）就是二十四節氣中的寒露，也是一年中首個以「寒」命名的節氣，代表深秋的到來，氣溫將進一步下降，逐漸由涼爽轉向寒冷，許多人都會出現怕冷、皮膚乾裂、口鼻乾燥等「涼燥」症狀。換句話説，寒露養生要防着涼和秋燥。

1.注意足部保暖

正所謂「白露身不露，寒露不露腳」，腳作為人體的第二個心臟，受涼容易招惹疾病。因此，寒露過後，應要多加注重足部、腳踝保暖，如避免赤腳觸地、少穿露腳面的鞋子等，臨睡前亦可用熱水泡腳。

2.注意補水保濕

寒露過後，氣候更為乾燥，要多注意補水和保濕。首先要多喝水及時補充體內水分；另一方面要注重滋潤肌膚，塗身體乳、護手霜，防止皮膚乾裂。

3.溫潤飲食

防「燥邪」侵襲，需節制飲食，不宜過多食用熏烤、燥熱、辛辣、油膩的食物。另外，辣椒、生薑、葱、蒜類等辛辣之品亦不宜多吃，以免傷及人體陰精，並助熱生燥，耗傷肺氣。要適當多吃些溫潤食物，如蓮藕、蘿蔔、銀耳、百合、核桃、蜂蜜等。

寒露潤燥食療

1.百合蓮子銀杏粥

食材：百合15g、蓮子20g、紅棗20g、銀杏50g、粳米100g、冰糖適量

製作方法：先將蓮子、百合放入清水浸泡1小時，然後將蓮子、百合、紅棗、銀杏、粳米放入鍋中煮沸，再改小夥煮至粥稠時加入冰糖稍燉即成。

功效：養陰潤肺，健脾和胃

2.蘋果百合湯

材料：蘋果2個、百合15g、南北杏5g、蜜棗4粒、瘦肉300g、水8至10杯

做法：蘋果洗淨、去芯，百合用清水浸泡2分鐘備用，瘦肉汆水。然後放入所有材料，水滾後，再轉慢火煲約1.5小時，可按需要加鹽飲用。

功效：健脾潤肺