一波未平一波又起！Diddy涉嫌主使槍殺饒舌巨星Tupac

美國饒舌天王Diddy近期因連串性罪行指控而被扣留候審，隨時因而被判終身監禁。不過「一波未平，一波又起」，最近他亦牽涉另一宗接近30年前謀殺美國饒舌巨星Tupac Shakur的案件。

Tupac於1996年在美國拉斯維加斯一輛汽車內，被槍手開了4槍重傷，經過搶救後傷重不治身亡，終年25歲。警方一直未搵到涉案槍手，直到2023年9月警方才拘捕一名街頭幫派的「大佬」65歲的Duane ＂Keffe D＂ Davis ，指控他為殺害Tupac的兇手。

近日有指Tupac的家人日前聘請強大律師團隊，重新調查案件要查出Diddy與槍殺案是否有關聯。據美國相關部門一份報告指出，早在2008年，Duane曾經提及過，Diddy「買兇殺人」提供他100萬美元（約770萬港元），要他解決Tupac。雖然Diddy就事件多次否認，但知名犯罪現場調查員Sheryl McCollum亦認為，當年Tupac是在車裡被槍殺，顯然只有關係密切的人，才會知道他當天的確切行程，所以與他關係密切的Diddy有好大嫌疑。