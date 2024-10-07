MIRROR COLLAR騷輪到Edan撐　口硬話對方要求做嘉賓

男團MIRROR成員Jer（柳應廷）、Jeremy（李駿傑）、Stanley（邱士縉）與女團COLLAR成員Marf（邱彥筒）、Winka（陳泳伽）及芯駖（李芯駖）聯乘的兩場演唱會尾場昨晚（6日）順利完成，吸引圈中好友張繼聰、謝安琪、肥仔梁業及COLLAR其他成員專程現身捧場。

繼首場邀得Anson Lo擔任嘉賓後，昨晚輪到Edan（呂爵安）登場，他甫現身即自爆年前曾與芯聆篤波，結果忘記找波數，隨即掏出被成心形的$500紙幣還給對方。Edan又爆Stanley「扭親條腰」，且搞笑謂：「真係唔好意思喇Alina（Stanley女友），本來係想Stanley抱起我嘅，依家調番轉啦！」隨即抬高Stanley展示力度，令全場嘩然。及後他又將Jeremy及Winka被傳拒絕與粉絲合照一事擺上枱，捉實二人當眾合照「澄清」，令人忍俊不禁！

同首場一樣，到歌曲《SPYLING》時，芯駖大騷舞技，模仿Michael Jackson將身體45度向前傾斜，可惜今次失手，可謂老貓燒鬚！演唱會完結前6位歌手輪流大講感性說話及剖白內心感覺，結果幾位女生哭成淚人，而Stanley被提到排練期間還要額外抽空去操肌，不禁慨嘆「人在江湖」，Jer接口讚他「做得好好」，Stanley聞言不禁兩眼泛紅，場面感人。

完騷後一眾歌手齊齊受訪。對於是晚演出，Stanley大讚觀眾表現100分，而Jer則直言不滿意自己表現：「我今日狀態唔係幾好，因為氣管有問題。（見你跳舞技出色。）係咩？我有為咗呢個騷努力去練習，因為其他幾位舞勁好勁嘛。」除了Stanley演出時意外傷腰外，Marf亦傷腳，Winka則聲帶出現問題，Stanley坦言：「整親嗰時好似畀火燒咁，依家條腰好硬。（腰為男人嚟講好緊要喎。）唔驚，我康復能力好好，本身quota有好多，哈哈！好彩Edan抱高我時，冇再撻我落地下。」

3個女生當中，以芯駖的歌衫最性感，她笑說：「唔知係咪轉咗做性感擔當，不過我覺得OK，唔係好性感啫，反而覺得自己嘅演出感性多啲，同埋聽日就出單曲MV，搵咗Stanley做男主角。（頭先失手喎。）係呀，呢個真係有啲難度，唔緊要，Part 2再嚟過囉！做多幾次就得㗎喇！」

另外，Jeremy連聲否認自己不禮貌對待粉絲及拒絕合照：「喺我記憶中冇發生過，所以冇關注，冇做過嘅嘢，我唔會承認。（頭先Edan抽你哋水喎。）唔緊要，我哋好welcome 㗎，鬥抽囉。」至於外傳今次演唱會門票滯銷，要找Anson Lo及Edan來「救亡」，Jer表示：「我哋用咗好多時間嚟綵排，所以冇留意外間嘅新聞。」Marf接口：「相信我哋嘅努力會被看見及被欣賞，無論大家在唔在場。」他們更搞笑指其實是Edan主動搲撈：「係佢要求我哋畀佢上台，其實我哋唔想㗎，哈哈！」Jer被拍得與緋聞女友逛街，他再三強調不會公開感情事：「私事唔講喇，大家專注我嘅工作啦，唔使同大家交代。」眾人又戥好兄弟AK於釜山攞獎而高興。