《小丑：雙瘋》劣評聲中開畫票房仆直　料累片商血本無歸

DC超級奸雄話題作《小丑：雙瘋》（Joker: Folie a Deux）上星期於全球公映，不過上映不久就遭「一面倒」劣評，口碑與上集差天拱地。影片於爛蕃茄影評網（Rotten Tomatoes） 「好評度」持續「插水」到目前平均好評度僅得33％，其中觀眾評分的電影網站CinemaScore中的評分更得D，成為漫畫改編電影史上最低分，評分比起2015年的《神奇4俠》（Fantastic Four）的C-還要差。

由於一片外界「負評」，《小丑：雙瘋》的北美預計開畫收入亦因而由原先預計7,000萬美元（約5.4億港元）減至5,000萬美元（約3.85億港元），更有行內人士影片最終分分鐘僅收4,500萬美元（約3.46億港元）。遠遠不及首集《JOKER小丑》的9,620萬美元（約7.4億港元）北美開畫成績。由於《雙瘋》成本高達2億美元（約30.8億港元），所以要回本至少累積收入至少高達4.5億美元（約34.65億港元），要回本絕對有難度！

《小丑：雙瘋》開畫票房仆直，上星期同樣遭受票房滑鐵盧的美國導演哥普拉（Francis Ford Coppola）新作《大都會》（Megalopolis）的票房亦冇起色，「同病相憐」的哥普拉日前於社交網留言為《小》導演Todd Phillips打氣，他留言大讚《小丑》好睇，並指Todd的作品向來都令他讚嘆及享受，他表示：「自從美好嘅《醉爆伴郎團》（The Hangover），佢總係比觀眾行前一步，永遠都做啲佢哋冇預期嘅嘢。恭喜《小丑：雙瘋》。」