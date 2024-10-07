日系新菜單　華麗有「味」力

日本菜系有不同的種類，由平民化的拉麵到高級壽司發辦等美食，本地統統都食得到，再加上不時有過江龍來港開設分店，選擇就更多。近日又有輚季新菜單和新店開幕，菜式精緻和親民兼備，大家又有得揀。

現烤漢堡

香濃又有肉汁的漢堡扒，大人和小朋友都喜歡。剛於沙田開業的過江龍現烤漢堡扒專門店，選用九州黑毛和牛及美國牛肉混製成漢堡扒，配合日本東北虹煌米、日本鮮雞蛋等食材，打造出不同組合的套餐。和牛漢堡扒香口多肉汁，和牛芝士漢堡扒惹味芝香，配燒肉醬、洋葱醬和日式芥末鹽麴等８款不同醬汁，味道豐富。因應新開幕，10月會有限定的和牛蟹肉漢堡扒，選擇就更多。

東京雞白湯系列

熱辣辣的日本拉麵，飽肚又解酒。中環華和料理店早前經重新裝潢，再加入新元素。品牌和日本東京拉麵店合作推出雞白湯拉麵系列，除有限量北海道白樺豚肉叉燒和慢煮雞胸拉麵外，亦有創新的雞白湯雞肉小籠包，富有新意。其他菜式也特別採用北海道白樺豚肉，製作成吉列豬扒擔擔拉麵、北海道白樺豚叉燒及豚肉生薑燒拉麵等美食。另外有創意點心、堂食早餐和便攜午餐等選擇，方便隨時醫肚。

秋祭割烹

踏入秋季，正是吃螃蟹的季節。上環割烹料理推出秋祭菜單，除了選用海味入饌，還有時令大閘蟹。特色菜會有大閘蟹黑醋啫喱，鮮折蟹肉和蟹膏加日本黑醋啫喱和薑汁，鮮而不膩。惹味的天婦羅魚翅，勾翅先用鮑汁煨煮，再沾天婦羅漿脆炸，加點酢橘汁享用，香口又清新。享用薄燒和牛及銀聖三文魚後，便有用港式菠蘿油作靈感設計的甜番薯最中餅，為餐宴劃下句號。在這個國慶月，餐廳午餐及晚餐菜單會有4人同行、一人免費，惠顧任何晚市套餐，可用HK$1升級和牛手卷1客。

名廚限定

由名廚主理的精選菜式，幾時都咁吸引。尖沙沙五星級酒店日系秘魯餐廳因應不同活動，推出一系列特色Omakase料理晚宴。慶祝本地重新1周年，於即日至10月31日推出7道菜特色晚宴，為慶祝品牌成立30周年，10月7日至13日會有限定的5道菜菜單，供應餐廳早期和創意的菜式。至於10月30日及31日，主廚松久信幸先生會親自來到香港分店，主理7道菜晚宴，包括有特色刺身、壽司拼盤配鮑魚清湯、A5和牛配松茸汁和士多啤梨柚子芭菲配紫蘇荔枝雪葩等，讓客人充分感受大廚風味。

周年套餐

因應3周年，灣仔高級廚師發辧推出Megumi 惠的限定套餐，千葉博文師傅選用時令的秋刀魚、獅魚、三文魚籽和鮑魚等食材，按供應打造出東海鱸、八爪魚、鰆魚、赤鮑魚、肌、池魚、醬油漬赤身、馬糞海和海鰻等美味壽司，再加茶碗蒸、干瓢卷和魚骨味噌湯等配搭，讓客人吃出鮮味。