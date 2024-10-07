葉珂被前夫爆婚內約好兄弟騷聊　Baby懶理拖小海綿返港Shopping

內地一線小生黃曉明認愛葉珂，有關葉珂的黑歷史不斷被翻出，之前有一位自稱是葉珂閨蜜的「葉倪」，在社交網發放「恭喜珂珂姐，5年努力終成眷屬！」即引起軒然大波，因為「葉倪」所指的「5年努力」，時間線跟曉明與Baby婚內的時間重疊，令人產生聯想，很多網民即柯南上身，搵證據揭示可能有人婚內出軌。

然而，葉珂曾有過一段婚姻，前夫名為王命金（Marx Wong），網上評論區流出他回覆網民的截圖，稱葉珂在婚姻期間加了自己超跑俱樂部好兄弟的聯絡方式，並進行騷聊，但被王命金發現後，葉珂就賴這位好兄弟想追他，搞到誤會了兄弟10年。而王命金亦澄清家境沒像外界所形容的有錢，只是生於中等偏上的家庭，並非甚麼礦山太子爺，感到這種吹噓令自己抬不起頭來。

曉明和葉珂是非不斷，前妻Angelababy一於懶理，她昨日（6日）帶住兒子小海綿在香港大型運動商品店購物，即被網民捕獲，有網民表示為免打擾Baby親子樂，只好等Baby購物後上保母車才拍照，但後悔沒有要求合照，大讚Baby十分漂亮，眼睛特別靈動，而小海綿亦暴風式成長，就快高到Baby肩膀。