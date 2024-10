韓國男團CRAVITY去年7月在香港舉行首個演唱會後,相隔一年再度訪港舉行FAN-CON「2024 CRAVITY FAN-CON IN HONG KONG」,下周五(18日)9位成員更會齊集新蒲崗的商場舉行記者會,為FAN-CON造勢兼預熱!

出道5年的CRAVITY是眾所周知的實力派男子組合,今年憑第7張迷你專輯《EVERSHINE》的主打歌《Love or Die》,在出道1425天內,更首次拿下音樂節目第一名,實現了雙冠王的壯舉外,有份參與的男團競賽節目《Road to Kingdom:Ace of Ace》亦於近日熱播,他們為節目特別拍攝的概念影片兩周前在YouTube正式發布,截至現時已高達140萬次瀏覽。

去年CRAVITY亦曾為了世界巡迴香港站首度訪港,門票甫開賣即火速售罄,今年除了一連兩天在香港舉行FAN-CON,與更多的粉絲見面外,他們亦會於FAN-CON前一天親臨新蒲崗的商場出席記者會,與港迷近距離見面兼分享近況!