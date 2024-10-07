同陸駿光爆床戲　人妻陳嘉寶：好舒服！

藝人陳嘉寶、何嘉莉及馮素波今日（7日）出席新劇記者會，陳嘉寶透露跟陸駿光有床戲，他大讚對方有紳士風度：「我哋第一場戲就係佢攬埋嚟，拍之前佢問咗我好多次攬唔攬得，因為佢知我有宗教信仰，所以成套劇拍得好舒服自然。」

至於何嘉莉跟相隔逾20年未有拍劇，她指劇組氣氛很好又溫馨，被一班「大叔」包圍的感覺很幸福，劇中她跟邱頌偉飾演一對，但第一天開工便要打他又要用粗口鬧對方，但兩人也有接吻場口，問到是否其螢幕初吻？她坦言：「我都唔記得係唔係，但我以往好少拍呢類戲，我都幾十歲人唔會記呢啲嘢。」雖然有親熱戲，但她表示會讓子女們觀看其演出，因為子女只聽過她的歌，沒有看過其影視作品，若在螢幕上看到她演戲，相信小朋友會覺得有趣。

另外，馮素波在劇中飾演富貴寡婦，其子女怕她寂寞而安排出租大叔給她，她更連摸強尼及陳子豐的臀部，艷福無邊：「摸咁後生嘅演員真係第一次。（有冇難度？）冇，不過我唔知導演想我摸佢哋屁股邊個位置，所以就摸來摸去，仲有咁實揸咁實，好過NG。」

至於COLLAR成員Gao和人強尼在劇中飾演父女，Gao稱今次拍劇最大挑戰是忍笑，其中一場鬧交氣彷彿被按了笑掣，大家笑過不停，又指劇中被多位大叔包圍，相信令不少人羨慕：「佢哋喺拍攝過程中不斷提點我，今次係我第二次拍劇，而且想上一套劇冇咁多戲份，今次清楚晒成個運作。（有冇邊場戲最難忘？）好多，其中一場係講香港落雪，工作人員準備咗好耐，出嚟效果好靚。（邊場最難演？）最難唔係要喊或者發脾氣，反而係內心戲，講我哋父女關係唔好，大家好難得坐低傾偈，個感情好濃，但又要忍住好感動嘅情緒，當中又笑又喊好攰。」至於飾演「出租大叔」的強尼劇中被馮素波驗臀，他笑言：「今次係第一次畀人驗，無論私下或公開都未試過，又認同下雪戲很難忘，加上當時正值聖誕後，很有氣氛。」