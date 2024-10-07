姚焯菲隔空見粉絲　自薦拍《愛．回家》做周嘉洛表妹

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）雖然身在新西蘭繼續學業，但日前其唱片公司及歌迷會則為其新歌《至少他不似你》的MV劇場版舉行首映禮，現場雲集超過百位「小菲象」（歌迷暱稱），場面熱鬧。《至》歌MV專程到台灣取景，講述女主角遇到有外遇的男伴後決心離開，加上Chantel的歌聲演繹，以旁觀者的角度唱出離開「有毒情人」後發現，只要找到一個跟「你」不一樣的下個他，便會奔向幸福。

她雖然未能親身到場，但仍以視像形式與「小菲象」一同觀看MV首映，參與旁白工作之餘，並於活動中與大家對談。提到今次是她首次挑戰哭泣戲份，她說：「要完成『喊戲』，代入角色真係好重要。雖然我唔係MV中嘅女主角，但導演不斷帶領我感受到對方嘅心情，俾我蘊釀情緒，咁我就好自然咁喊咗出嚟嘞。」她更即唱清唱《至》歌，令現場「小菲象」大飽耳福。

另外，周嘉洛即以特別嘉賓身份，同樣透過視像「露面」，他與Chantel除了就MV劇場版內容交流外，亦彼此談及近況。Chantel表示在新西蘭亦有追睇處境劇《愛．回家之開心速遞》，覺得是溫習後最佳的放鬆放法。嘉洛問她如果客串一角想演甚麼角色，Chantel即自薦演其表妹，至於能否成事，不妨拭目以待。