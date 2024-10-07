黎瑞恩獲邀做陳友太太：我被故事感動到喊

藝人黎瑞恩除年底舉行個人演唱會外，最近還夥拍陳友合演舞台劇。原來二人從來沒有合作過，陳友解釋：「我屬於電影圈，又成日喺內地工作，所以大家連面都未見過， 但當然我都成日聽佢嘅歌。」今次合作是陳友採取主動：「我以太太生病為依據撰寫咗個劇本，令我好似塊鏡咁回望自己嘅人生，搵到信仰之後，不斷做見證，諗諗吓覺得不如變成一個歌舞劇啦， 而我覺得小恩子好唱得，又有人生歷練，所以好適合。 」

首次演出歌舞劇的黎瑞恩坦言被故事感動到落淚，今次她飾演的角色就是陳友太太，而陳友則覺得二人其實很相似：「小恩子同我太太一樣，溫柔當中帶點嚴厲，覺得家庭係最重要嘅。太太係喺美國生活嘅時候，我就喺香港工作，到佢返嚟香港，我就去咗內地工作，唔經唔覺已經20年，到佢病嘅時候，原來佢已經等咗我40年，到發現佢有病嘅時候，先至覺得聚少離多，時日無多，所以要珍惜眼前人。」

黎瑞恩為了稍後的個唱，一直忙到不可開交：「我係應承咗個歌舞劇，先至決定開自己嘅演唱會。本來諗住下年先開嘅，點知今年突然間有檔期，咪玩吓囉，暫時未有嘉賓，因為我要唱嘅歌單已經太滿嘞。」