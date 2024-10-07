鄭嘉穎強勁胸肌谷爆窄身衫　手持一物冧爆陳凱琳

視帝鄭嘉穎與比他細22年的老婆陳凱琳於2018年在峇里島拉埋天窗，兩人由拍拖到結婚生B，至今多年一直十分恩愛，婚後陳凱琳相繼誕下大仔鄭承悅（Rafael）、二仔鄭承亮（Yannick）以及三仔Carlos，為鄭家開枝散葉。由於鄭嘉穎實在太凍齡，他的樣貌和身材多年來都Keep得極好，完全看不出他與老婆的年齡相差了22年。

有網民昨日（6日）於社交網分享了偶遇鄭嘉穎的動態生圖，以「香港偶遇明星」為標題，留言寫道：「讀大二那年，應該是12年左右，某一個周六的晚上在旺角遇到這位先生在出席活動，烏泱泱的都是人，我用普通話在人群中喊了一句八阿哥，他笑着過來跟我握了一下手。今天又在旺角遇到他，就這樣過了十二年。這又是誰的青春呢 #男神 #鄭嘉穎 #青春。」

相中可見鄭嘉穎當日身穿窄身恤衫配長褲，戴上cap帽以及太陽眼鏡，不少網民都大讚鄭嘉穎好帥好有型，胸肌又大又結實。而亮點是他手中拿着一碗外賣，陳凱琳更親自回覆了一個emoji給博主，博主就問陳凱琳：「啊啊啊，太太回復我了，太棒啦。話說昨天的狗仔粉是不是打包給你吃的，哈哈。」