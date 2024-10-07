AK首奪演藝獎韓國凱旋而歸：以為自己發緊夢！

男團MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生）在《第29屆釜山國際影展》的《2024亞洲內容暨全球OTT大獎》中，榮獲頒「年度新星」獎，今日（7日）傍晚他自韓國凱旋而歸，逾30多位粉絲帶備鮮花及橫額到機場接機，場面墟冚。

AK接受訪問時，表示得獎的喜悅心情尚未平復：「好似發緊夢，（有咩慶祝活動？）梗係畀媽媽睇吓，開心吓啦，因為第一次。」他又指攞獎是意想不到的事，皆因其公司訴知他公布「年度新星」時間是晚上約7時45分，但於7時許時，突然看到台上播放劇集《打天下2》的片段及讀出其名字，他說：「我都唔敢相信，我亦唔知有角逐呢個獎，直至講出劇名時知，（你係唔知得獎嘅情況下出席？）好多同事只係提我記得同韓劇《背着善宰跑》嘅韓星邊佑錫影合照。」

AK於10年曾在韓國受訓，現在韓國攞得人生第一個演藝獎，可感特別具意義？他說：「當然啦，韓國係我起始嘅地方，當中經歷咗好多，第一次喺呢啲大型嘅頒獎禮上獲獎，對我別有意義。」

問AK可會多向演戲方面發展？他笑言：「希望遲啲可以接觸多啲戲劇演出，多啲導演搵我合作。」他又因公司有大型活動，所以就算在台灣轉機返港，也沒有時間逼留在台跟朋友見面。