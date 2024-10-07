「教父」阿爾柏仙奴女友被影到與名嘴離開酒店疑偷食

84歲荷里活男星阿爾柏仙奴（Al Pacino）與30歲電影人女友Noor Alfallah拍拖兩年，去年6月女友更被驚爆為他誕下一子Roman。而上個月，阿爾與女友亦被影到一同出席友人的生日派對，不過，Noor周六晚（5日）就被傳媒影到與68歲的美國清談節目名嘴「標叔」Bill Maher駕車離開荷里活一酒店被懷疑開房。暫時未知「標叔」與Noor是甚麼關係。

照片曝光後，一眾網民均留言回應，其中有網民表示對Noor疑似「偷食」不感到稀奇：「佢不嬲都鍾意年老有錢嘅白種男人，咁呢個（Bill Maher）絕對啱晒佢！」除了阿爾之外，Noor之前亦與81歲英國搖滾巨星米積加（Mick Jagger）發展「爺孫戀」，當時她曾回應堅持他們的年齡相隔對她來說絕對不是問題。

雖然女友被懷疑「紅杏出牆」，但阿爾一於好少理，近日忙於受訪宣傳下周推出的自傳《Sonny Boy》，他表示是1歲兒子Roman啟發他寫自傳，於訪問中他亦罕有談及兒子，他透露兒子現在已經更多地進入這個世界，並表示兒子「正在學習東西」。