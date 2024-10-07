豪放女社長　激戰連場

所謂高處不勝寒，好多身在高位嘅管理層其實都好大壓力，而且仲相當寂寞添！好似日本AV界嘅美艷女社長咁，佢哋外表冷艷迷人，形象正經嚴肅，但係內心不知幾咁空虛寂寞，一旦有男人撻着佢哋嘅性慾神經，就會將豪放同飢嘅本性完全釋放晒出嚟！

以身謝罪

喺E-BODY出品嘅《被最高美人W女社長玩弄》入面，裕二被老闆派去一間大公司搵兩位女社長七瀨愛麗絲及夢實香苗謝罪，原因係佢間細公司犯下錯誤得罪咗對方。裕二站喺兩位女社長面前真係百感交雜，因為佢哋生得又索又好身材，但係表情嚴肅，當問到有咩可以作為謝罪嘅代價時，兩女不約而同咁叫佢剝衫，裕二不明所以但只好照做，跟住兩女向裕二瘋狂玩弄，一次又一次咁捉住佢大玩3P激戰！雖然裕二唔想做公司嘅代罪羔羊，但係能夠成為兩位索女嘅玩物實太在爽啦！

輪流上陣

於TAKARA VISUAL推出嘅《女社長之誘惑》當中，涼真剛剛大學畢業，喺一間公司搵到份文職工作，但發覺辦公室內清一色係男同事，而女社長紗紗原百合又索又不苟言笑，令佢覺得好大壓力。有一晚，涼真因為漏咗份文件，於是返回公司，點知撞破女社長百合同男同事喺辦公室激戰！到第二晚，涼真又見到百合同兩名男同事大玩3P，當佢哋發現涼真之後，就叫佢加入戰團，由於呢個係女社長嘅命令，涼真當然唔會拒絕啦！之後佢終於知道全公司嘅男同事都係百合嘅性玩伴，每晚都要輪流滿足呢位飢渴女社長！

突破防線

同樣由E-BODY製作嘅《突然和夢中的美女社長同住一個房間》，講述德仔工作勤力又認真，深得美艷女社長二階堂麗嘅信任，於是帶佢一齊出差傾生意，之後兩人仲去居酒屋消遣，期間麗姐不知不覺飲醉咗，由於已經夜深，德仔便租酒店房同麗姐過夜，而見到麗姐香汗淋漓又帶幾分醉意極為吸引，令德仔忍唔住以下犯上，向麗姐又攬又錫！起初麗姐都有啲抗拒，但其實多年來保持女強人形象嘅麗姐都好寂寞，所以好快就畀德仔搞到慾火焚身，實行同德仔連番激戰直到天光！

簡評

喺3部作品當中，本仙最鍾意紗紗原百合主演嘅《女社長之誘惑》，原因係初段男主角發現百合同其他男同事鬼混，帶出一種揭破驚人真相嘅震撼，之後接連有多場辦公室一女多男混戰，場面精彩之外，亦將劇情帶到高潮，兼且營造出公司上下樂也融融嘅歡樂氣氛！