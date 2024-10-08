唐詩詠學跑得寵　獲周潤發出手鬆骨

43歲視后唐詩詠前年離巢無綫後享受生活，積極養好身體，狀態大勇的她，原來背後有「名師」周潤發貼身指導。日前兩人相約集訓，發哥全程對她錫到燶，更用獨門手法親自為她「鬆骨」，羨煞旁人！

藝人唐詩詠離開娘家無綫後成為「自由身」，工作上可以親自挑選，貴精不貴多，閒時學整麵包，運動及飲食方面取得平衡，工作方面則「大包圍」發展，如拍電影、飲食節目及搞舞台劇，但最令她開心的是有時間多做運動。之前貴為無綫當家花旦，她每年最少拍2至3套劇，生活日夜顛倒，試過4日沒睡覺，以致身體五勞七傷，故她明言希望好好利用這段「假期」賺回健康。喜歡跑步的她果然坐言起行，更被讚愈來愈索，原來全靠「跑神」周潤發在背後發功，難怪事半功倍！

詩詠與「師傅」發哥經常相約跑步，本身跑開馬拉松的她，跟發哥相當投緣，發哥對這位徒弟亦愛護有加，傳授獨門心得令她獲益良多。日前下午5時許，素顏上陣、一身運動裝的詩詠現身鰂魚涌海濱花園，會合發哥、藝人方平及一名女友人，一行人甫見面即寒暄一番，其後發哥帶領3人沿着海濱慢跑，沿途引來不少跑友注目，但他們未有理會，專心跑了半個多小時才停下。

痛到面容扭曲

發哥與詩詠突然撇下眾人步往停車場，見發哥急急從座駕拿出一包能量食物，吩咐詩詠立即吃下，跑到香汗淋漓的她邊吃邊抹汗，期間還露出誘人纖腰。未幾發哥拿出一張紫色瑜伽墊，示意詩詠隨他返回花園，然後他化身「骨神」，在石櫈鋪好瑜伽墊並吩咐詩詠躺下，使出絕招為她鬆骨及拉筋，詩詠似乎難忍痛楚，多次面容扭曲，完成治療後才鬆口氣，看似紓緩不少，並站在一旁偷師，觀看發哥繼續為方平「鬆骨」。一行人其後取車離開，成身汗的詩詠就地變身，不拘小節地在車尾除下T恤，露出內裏的運動Bra Top，Fit爆身材盡現，再穿上乾爽上衣及風褸。

詩詠昨日東網訪問，坦言已練跑一段時間：「身體好咗好多，成個機能好咗，之前玫瑰痤瘡成日復發，但依家改善咗。跑步講求心律，要求跑得耐啲同輕鬆啲，運動亦係鍛煉思維嘅方法，所以我都Keep住進行。」談到發哥為她「鬆骨」，是否舊患復發？她說：「因為我瞓覺姿勢唔好，好多時都會瞓捩頸，咪拉筋鬆一鬆。」另外，她早前到英國拍節目體驗當地文化，現時亦準備拍攝另一旅遊特輯，昨日她上載一張韓國街道照，寫上「Beautiful Day」，似乎正在開工。