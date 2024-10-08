【是日通勝】

農曆九月初六

甲辰年 甲戌月 乙巳日

吉時：凌晨1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：安床、祭祀、嫁娶

忌：遠行、栽種、修倉

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：30、48、37

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：工作有進展，辛勞有回報，可作長遠規劃。

金牛座：得到幸運之神關照，毋須為錢銀問題操心。

雙子座：投資涉及風險，盲目跟風會令你得不償失。

巨蟹座：財運差，不要再胡亂花錢，否則後果自負。

獅子座：社交運非常好，有望與心儀對象拉近距離。

處女座：感情關係要用心經營，今天是時候行動了！

天秤座：財運佳，投資易有回報，可考慮乘勝追擊。

天蠍座：競爭大，平日僥倖過關的事，可能出問題。

人馬座：投資策略可以進取一點，容易有意外收穫。

山羊座：珍惜眼前一切，笑多一點點，運氣不會差。

水瓶座：事業發展遭受挫折，付出跟回報不成正比。

雙魚座：事業愛情兩得意，好好把握今天的好運氣！

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）牛 利投資

（跌）豬 遇煩惱

鼠：事業發展機遇多，付出與回報成正比。

牛：獲高人指點，可望在投資市場有斬獲。

虎：親情可貴，對家中長輩要多一點關懷。

兔：勿留戀過去，感情生活可迎來新一頁。

龍：記性特別差，工作要小心，以免出錯。

蛇：受傷風險不低，做運動必須量力而為。

馬：事業運上升，有機會在職場大展拳腳。

羊：做自己喜歡的事，生活會變得更有趣。

猴：健康運一般，留意舊患，復發機會大。

雞：為免夜長夢多，重要的事應該盡快做。

狗：財運稍遜，一時大意可招致破財收場。

豬：是日沖煞，有可能發生令你頭痛的事。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

名字笑談

為客人起名字可以說容易，也可以是十分困難。先不論其出生八字之喜忌，首先是不可有不吉利之諧音，在香港自然以粵語為主，至於外省是否也是如此，便不得而知了。譬如希寧一名，讀音上有欺凌之音。紫桐一名讀起來有屎桶的音，愛之一名與愛滋的音調一樣，所以必須小心考慮，以免成為笑話。

當然，有一些姓氏是特別難起名，本來好好的名字，一經加上其姓氏，便與原本意思反其道而行。富與貴每個人都喜歡，有財亦是每人皆要，健康也是人人都想，若是姓莫或姓毛，便成為莫富貴、莫有財、莫健康，或毛富貴、毛有財、毛健康了。莫字在廣東人的意思是沒有咁解，而毛在讀音上跟無音差不多也。

凝香於女性而言也是不錯的名字，但如果是姓廖或史的話，一經冠上姓氏便讀成尿凝香、屎凝香，十分之不雅了。

姓蕭的，名字上不要有珠、玉，否則讀成燒肉、燒豬，很是搞笑。以前電視台有報道新聞的女藝人名叫林美香，香港人一聽見便大笑不止，皆因讀音是臨香尾，即使不管其早運如何風光，結尾一定衰收尾之意也。