狄美摩亞自我批評舊作《脫衣舞孃》：呢套戲背叛女性！

荷里活女星狄美摩亞（Demi Moore）主演的新片《完美物質》（The Substance）被視為她翻身之作，影片於今年5月在《康城電影節》首映時大獲好評，獲全場起立拍掌長達13分鐘，最終勇奪最佳劇本獎，而最近亦入圍《釜山國際電影節》「Midnight Passion」單元。近期忙於宣傳新片的狄美受訪時就狠批她於90年代主演的「爛作」《脫衣舞孃》（Striptease）。

61歲的狄美於1996年轉型拍攝電影《脫》，而當時有傳她獲1,250萬美元（約9,737萬港元）的天價片酬拍攝，成為當時全球最高片酬的女星。她受訪時提及《脫》：「《脫衣舞孃》背叛了女人，而在《伴我雄心》（G.I. Jane）中，就背叛了我。但我認為有趣的是，當我成為收入最高的女演員時，為什麼在那一刻，仍讓我失望？我不認為這是針對我個人的。我認為任何第一個獲得這種與男性同工同酬的人都可能都會受到打擊。而我拍的《脫》只是關於脫衣舞世界和有關女性胴體，因而令我感到非常羞恥！」

她表示雖然當時自己的片酬在女演員之中最高，但相比老公布斯韋利士（Bruce Willis）的片酬仍然「冇得比」。除了提起破紀錄片酬之外，狄美亦有提及當年為雜誌《Vanity Fair》拍攝的大肚半裸封面照，她表示至今仍然不明白為何咁大不了？她說：「當我懷孕上封面，不明白為何那麼大件事，為何女性大肚就必須要收埋？為何我們要否認有作性交？那種是恐懼，如果你展露肚皮，那代表你曾性交過。」