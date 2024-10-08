娛圈單打︱圓臉變成刀削面　死口唔認有整過

內地新一代頂流花旦趙露思一向以甜美俏皮形象示眾，美貌有別於一般「網紅臉」，惹人喜愛。詎料小妮子近期露面，容顏大改，原本的可愛圓臉變成刀削面，鼻翼收窄，整個樣子跟前判若兩人。連一直跟蹤偷拍她的狗仔隊也慨嘆：「趙露思變好多，都快認不出來了！」

之不過，敢整唔敢認向來係娛樂圈定律，男又好，女也罷，明明面目全非，整到阿媽都唔認得，一樣打死唔認，當人盲嘅。趙露思一樣矢口否認整容，強調愈來愈靚係「自己一點點成長，包括一些努力換來的結果」。咁，何謂一些努力換來的結果？口痕友就話嘞，努力整容都係努力啊！

整容傳聞愈演愈烈，思思非常勞氣，一方面喊告，企圖藉此封住網民把口；另一方面又努力出示冇整容的證據。咁即係乜嘢證據呀？繼早前佢在鏡頭前全素顏示範化妝，證明妝前妝後兩個樣後，最新一招，竟然係在鏡頭前唧黑頭！吓，乜冇整容就唔會有黑頭嘅咩？用到呢一招嚟自證清白，實在有啲惡心喎。

計本欄話齋，娛樂圈整容好平常啫，整咗唔認亦大有人在，之但係為咗塞住別人把口，用盡低B方法自證清白，咁就真係好幼稚囉。呃到自己呃唔到人，愈描愈黑又何必呢？

唉，愛美乃係人嘅天性，何況娛樂圈競爭激烈，當紅女星精益求精，希望艷壓群芳，延長演藝生涯，無可厚非。但得到自己想要的「美貌」，卻又妄想別人認同係天生，咁就太貪心啦。雖云家陣醫美昌明，但大整之後有冇後遺症，真係講唔埋。廿幾歲骨膠原澎湃，乜都Hold得住，一旦老咗面皮下垂，因住變成夏蕙BB！