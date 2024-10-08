范冰冰15歲仔仔曝光　猛料新片明年底亮相國際影展

內地女星范冰冰2018年因陷入逃稅風波遭內地封殺，不過仍無阻事業心極強嘅佢，「潛伏」6年，不斷嘗試國際合作，除演出香港、馬來西亞導演作品，終於近日佢同曾獲金馬獎嘅馬來西亞導演張吉安合作，演出對方第四部長片《Mother Bhumi》，於片中飾演一名失去丈夫嘅農婦，獨力扶養一對子女，飾演佢仔女嘅分別係嚟自台灣嘅白潤音及香港演員、柏安妮愛女許恩怡。

據外媒報道指，電影故事主要喺馬來西亞、泰國邊境村莊，范冰冰飾演一名農婦洪林（暫譯），因而要為角色增肥10幾斤，由「靚冰」變「肥冰」，會運用黑魔法解決村民各種問題，直到遇到一個鬼魂，揭開丈夫死亡之謎。而范冰冰日前受訪曾表示確實有接到馬來西亞劇組邀約，亦好樂意合作，該片目前正在製作中，預計於11月煞科，明年底將陸續於國際影展間亮相。

范冰冰及許恩怡近日亦先後晒出多張拍攝花絮，冰冰話喺現場成日都見到彩虹，似乎同佢事業再現起色一樣咁應景。

當中將飾演佢仔仔、15歲嘅白潤音則憑藉《老狐狸》嘅精采表現，被金馬視作最大遺珠，並與一票強敵角逐台北電影獎「最佳男主角」，過去亦以《比悲傷更悲傷的故事：影集版》獲得金鐘迷你劇集「最佳男配角」，喺業界前輩眼中係潛力十足嘅少年演員。