荷包蛋護膚法　改善轉季敏感肌

適逢夏末初秋，日夜溫差大，皮膚亦隨之而變得不穩定，容易出現脫皮敏感等狀況，不能再單靠夏天時使用的清爽護膚品了。網上則流行一種轉季適用的荷包蛋護膚法，並提倡純淨保養，不需要大灑金錢購買一堆名貴護膚品，只需要精華和護膚油便能完成，簡單又有效！

很多人每天都從化妝水、面膜、乳液，再到面霜，肌膚深層依然乾燥，關鍵在於「油」，利用適當的油更能有助鎖住肌膚的水分，讓保養程序更事半功倍。而網上流行的荷包蛋護膚法，就是只使用精華液和護膚油兩種產品，方法也非常簡單。首先按壓2下精華液，形成一個蛋白，可根據膚況和膚質選擇合適的精華液，無論是保濕、美白、抗衰老等都可以；接着在精華液中央滴1下護膚油，作為蛋黃的部分，這樣更可滋養就肌膚並且鎖住水分。最後將荷包蛋塗抹上臉，可先從較乾燥的臉頰輕輕按壓，再帶到T字部位，便完成保養步驟，全程不到30秒，既省時又簡單，又能發揮到不俗的保養效果。

荷包蛋護膚法可根據自身早晚不同的護膚需要，或者季節變化，靈活調整精華液和護膚油的比例，平衡肌膚的水油狀態，以達致最佳的護膚效果。另外，精華液可作為保濕的角色，而護膚油則可補充必要的油脂，兩者完美配合，對於改善轉季時不穩定的膚況也能輕鬆解決。