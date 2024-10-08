雪糕朱古力　為秋老虎降溫減燥

來到10月，陽光正盛，溫度依然高企，大家還可以抓住高溫的尾巴，名正言順來一杯雪糕或冰品，熱到個人無心情，可以來一點朱古力，趕走悶熱心情，這個秋日還是甜點當造。

醇厚黑朱古力

醇厚的黑朱古力，甘香富層次。意大利雪糕朱古力品牌近日推出秋季新品，為可可含量達60%至100%的朱古力拼配不同食材，60%黑朱古力排磚是初入門的選擇，容易入口又有花果香，帶有香料的餘韻。69%蔗糖脆心黑朱古力排磚有加勒比原蔗糖，甜美花香和焦糖香。另外有70%特濃、75%特濃、77%可可碎特濃、80%香醇特濃、85%委內瑞拉特濃、90%特濃和100%南美洲特濃黑朱古力排磚選擇，各有風味。

開心果迷注意

近期有多款大熱的開心果甜點，比利時朱古力品牌以意大利開心果醬推出限定系列，供應意大利開心果雙重朱古力和白朱古力軟雪糕外，還有開心果白朱古力奶昔，表面再灑點開心果碎加添口感。此外，為慶祝98周年，品牌以生活中的快樂瞬間作靈感推出Celebrative朱古力禮盒系列，內有3款全新口味，入口細膩。

甜美杧果

香港人對杧果甜點熱愛有增無減，雪糕品牌選用瑞士和日本等地食材，打造3款升級版杧果甜點，「芒糍盛典」以杧果雪葩配日本小丸子、果肉和杧果雪糕，杧椰樂園由泰國椰奶沙冰配杧果雪葩，頂層是杧果雪糕和果肉，椰香甜美。「多芒氣泡特之選」用瑞士杧果醬配杧果紅桑子雪糕及杧果啫喱，解渴有口感。

日式蕨餅

日式甜點精緻又多元化，日本過江龍茶飲店的蕨餅一向是人氣之選，品牌於10月9日在沙田開設新分店，到時會推出全新的芝麻牛奶蕨餅特飲，內裏選用日本芝麻醬製作，甜而不膩，又有濃濃芝麻香。因應新店開幕，品牌於10月11日至14日推出優惠，客人讚好官方社交平台，首200份蕨餅和咖啡牛奶蕨餅中杯裝會有半價，數量有限，售完即止。