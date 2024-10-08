余文樂宣布全面復出闖公仔箱　為TVB飛澳洲拍綜藝

藝人余文樂早年娶台灣「皮帶千金」王棠云後，就逐步淡出幕前演出，做自家潮牌老闆又投資加密貨幣等，密密賺唔停手，可惜去年佢自爆患上驚恐症，至少已有兩次發作，令人擔心。當大家以為之後會好少見到佢嘅演出，原來佢最近已重返香港市場，為TVB拍綜藝節目。

近日佢隨團隊出發澳洲，接受無綫娛樂新聞台訪問，宣布成為全面復出第一步：「今年開始出番嚟做嘢，多謝大家掛心，我開始排到密密麻麻咁做嘢。」余文樂仲叫大家唔使擔心，因為今次拍攝節目行程佢會「慢慢嚟、唔急趕」，佢亦表示今次拍攝長達12日，全程將會得佢自己一個，開頭都有少少擔心，但因為當中有唔少地方未去過，所以佢都十分期特，以行動克服驚恐症。

同時，藝人姜皓文日前出發前往中東也門，為無綫拍攝旅遊節目《與天地對話》，但遇戰火橫飛，佢闖危險地帶更一度失聯，嚇怕老婆。近日佢已安全返港，同樣接受無綫娛樂新聞台訪問，並親述拍外景難忘經歷。佢指抵達也門就感受到氣氛緊張，公司喺當地外聘請咗一啲軍人沿路保護，甚至買樽水、過馬路都要一個軍人傍住。又稱拍攝地點與空襲位置有啲距離，整個也門一日停好多次電，冇Wifi無法通訊，即使酒店嘅Wifi都係斷斷續續收到，姜皓文坦言親友有啲擔心，一定要聯絡到佢先安心。

而佢有次去大峽谷拍壯觀景色，航拍機就差啲被軍方槍炮擊落，幸好軍方聯絡到當地領隊了解情況，知道佢哋喺大峽谷拍嘢，仲叫佢哋要立即收起航拍機，佢又要自己行去好遠，要一直用對講機確定邊啲位置係行得，確保唔會行入軍事禁地。

今次行程緊湊喺也門拍外景高溫難耐，需要時刻補充水分，又要勤塗護膚霜，佢笑指就算啲嘢係幾特別都好，一班人食嘢都好開心，並大讚節目設計得好好，有一個人嘅感覺，可以暢所欲言講自己嘢，拍攝過程好開心。