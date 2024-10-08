台灣資深藝人汪建民不敵肺腺癌離世　終年56歲

台灣資深藝人汪建民日前宣布罹患肺腺癌，他的妹妹今日（8日）在社交網公布噩耗，汪建民已於昨晚離開人世，享年56歲。他們感謝所有的醫護人員、社工朋友：「也對所有被建民哥虧欠的朋友們，致上最深最深的歉意，這輩子虧欠的讓他下輩子還給各位，也懇求各位高抬貴手，給家人們一個空間，隨着建民哥的離世，一切煙消雲散！」

56歲汪建民去年10月因疼痛難耐就醫，檢查發現罹患肺腺癌第4期，且擴散至頸椎、腦部及骨頭，歷經9次化療與75次電療，不僅暴瘦12公斤，化療副作用讓他骨頭痛到難以行走，脖子還因為開刀而難以轉動，他為此痛苦說：「抗癌過程非常辛苦。」

汪建民當時更納悶說，自己生活習慣良好，不菸不酒、還自行下廚飲食控管，對於罹患肺腺癌讓他相當納悶，與醫師討論後發現這與家族史有關，因汪建民母親罹患淋巴癌，父親則是血癌，汪建民說：「曾陪伴母親一同抗癌，所以這次罹癌我並不慌張」，面對基因遺傳只能努力對抗。

上月，汪建民傳出住進深切治療部病情危急，當時友人出面證實並無此事：「只是一般治療，不知道哪來的消息」，強調單純就是化療，希望外界不用過度擔心，而他對於多次化療，內心備受煎熬，曾在心理喊話說：「剛開始化療第3次、第5次時，向老天爺喊話『拜託把我帶走』，不要讓我面對這些」。

汪建民人生大起大落，當年拍《台灣靈異事件》加上通告費，月收上看30萬新台幣（約9.4萬港元），但他酬勞都拿來犒賞自己，沒有財務規劃，因為汪建民不擅理財，加上媽媽罹癌龐大的醫藥費，導致他負債千萬，甚至到地下錢莊調錢，因此陷入無止盡的財務的黑洞。有一說是，汪建民債務和賭博有關，他則強調絕對沒有：「我沒有錢，人家怎麼可能讓我簽。」為了還債，汪建民之後則開啟電商副業，在臉書開直播，從零食、海鮮肉品到日常用品都有賣。