黎瑞恩首做音樂劇壓力大到虛脫　陳友獲太太現身支持

藝人黎瑞恩（小恩子）、陳友和張武孝（大AL）參演的音樂劇《娛樂圈夫人》將於12月公演，今日（8日）在北角舉行記者會，音樂劇以陳友及太太的真人真事故事改編，陳友太太亦有現身支持，更攬實老公合照。陳友表示太太10年前患上重病奇迹痊愈，讓他思考人生，感受到太太一直默默守候等了他40年，去年決定寫出自己的故事擺上舞台，為自己做一件正確的事。小恩子表示第一次做音樂劇感覺幾得意，記得陳友致電她邀請演出：「覺得前輩搵你就算唔做都要見吓面，當收到劇本時，一路睇一路喊，便一口應承。」陳友指小恩子本月19及20日完成演唱會，休息一天便開始排戲，小恩子笑言：「冇休息，21號就要排，冇人道呀！」她表示第一次做音樂劇，心情緊張，搞演唱會途中已請人助她讀劇本，因為不是自己的專長，不想失禮：「呢個係真人真事，做得唔好我過意唔去，要加強練習，開頭有壓力，瞓唔到覺搞到個人虛脫病咗兩日。」後來朋友疏導她，將演唱會當開派對，又讚她上次做舞台劇已儲到粉絲，讓她打了一支強心針。陳友讚小恩子是義氣仔女，自費請老師對稿，非常用心。

陳友重提溫拿開演唱會時，他表示想唱一首歌，大家懷疑他的歌喉，確定門票售罄才讓他唱，故對於今次他演音樂劇，齊聲烏鴉口說：「願上主祝福你。」不過陳友就爆譚詠麟（阿倫）好想來看綵排，問會否給阿倫演一角？陳友笑言：「佢咁多歌，如果佢求我，我都會幫佢。（建議阿倫開音樂劇？）有建議過，用佢啲歌唱佢嘅人生，因為佢好多金曲係應該做，如果佢求我，劇本我都可以幫手。」至於大AL表示以前也做過音樂劇3、4次，但認為今次最難的是又要唱又要演。