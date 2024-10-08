企業強人︱朱智賢短髮Look做女強人霸氣十足

無綫熱播劇《企業強人》中，與張曦雯（Kelly）一樣同為「強人」系列鐵膽的朱智賢（朱朱），按監製Marco要求剪短頭髮做商界女強人，結果新Look大獲好評，網民讚她短髮造型顏值高之餘亦霸氣十足：「真的很漂亮，短髮Look又有氣質，妝容看上去也很舒服」、「超有氣質」、「很適合演女強人」、「超有台型」。談到短髮造型，朱朱透露已超過20年沒試過「短到呢個程度」：「同監製合作過好多次，所以佢叫我剪咩髮型我都會配合。不過今次真係入行以嚟最短嘅一次，初初剪完都真係有啲唔習慣。短到呢個程度。」

朱朱一雙長腿亦同樣搶焦，對此朱朱坦言每個造型都是經過精心打造及設計：「今次真係有用心思去揀戲服，每次都會襯過晒先至着出嚟，例如盡量每套衫都會襯番唔同嘅耳環同頸鏈。我今次都有參與畀咗少少意見，以前嘅女強人會着褲多啲，但今次『丁寧』（由朱朱飾演）就着裙多啲。（多長耳環，有冇特別意思？）想感覺霸氣得嚟又唔會太過成熟，又有啲Fashion。」

她自認私下是「女傻人」，每次飾演女強人都覺得難度很高：「認識我嘅人都知，完全同女強人扯唔上關係，但係偏偏監製就好鍾意搵我做女強人，因為佢話我行出嚟有個氣勢。我今次都有參考吓一啲外國嘅電影，學吓講嘢嘅語速、肢體語言，同埋步伐。」為了演活自信霸氣女強人，朱朱直指整套劇除了冷笑，基本上沒有開心地笑過，並笑言：「拍到塊面都僵硬咗。」

Kelly在劇中素顏上陣，皮膚質素甚佳，談到護膚心得，她透露如果要開工拍劇，每天會敷至少2次Mask：「今次我都係第一次開工唔化妝，因為想將喺屋企同埋女強人嘅對比做得大啲。護膚唔可以懶㗎，如果我開工，朝早起身洗完臉會敷Mask先會化妝，夜晚落晒妝洗晒臉都一定會敷個Mask先至瞓覺，同埋飲多啲水，水份好緊要。」

鍾柔美（Yumi）深情獻唱插曲《Come With Me》 網民驚嘆，對於擅長唱快歌的她轉歌路唱浪漫英文情歌，網民極為受落，大嘆驚喜及直指唱功進步不少：「Yumi唱得超好聽，好有感覺，有靈魂，好動聽」、「估唔到係Yumi唱，進步不少」、「睇劇聽咗幾次已經好入腦」、「Yumi唱慢歌也有很高欣賞指數」、「希望每日都有呢首插曲可以聽到」。