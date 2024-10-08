王賢誌安排10位參加者首會面　Calvin顏值高獲一面倒垂青

藝人王賢誌（Vinci）主理的男男戀愛配對真人騷，10位來自不同背景，擁有各自故事的男生一同踏上愛情配對之旅。眾參加者會透過不同的活動和相處認識彼此，打開心扉，尋找最適合自己的另一半。昨晚（7日）播出的第一集，Vinci安排了10位互相素未謀面的參加者上船進行首次會面，並派出不同的隱藏任務要各人完成，藉此促進大家互相認識。Vinci表示會集中討論多些同志之間的相處，以及如何維繫一段同性戀關係，因為自覺這也是一門學問，很值得探討。

在澳洲居住，今年44歲，從事企業策劃顧問的Antony。笑稱自己「食仔」無數，被人改了花名為「人肉流動車輪機」，被Vinic指他喝酒後會完全變成另一個人。而現場所見，Antony喝酒後發出的魔性笑聲確實令整個氣氛輕鬆很多。

今年35歲的Calvin，是一位藥劑師，也是藥廠副總監。在場的4位參加者一看見高顏值的Calvin，異口同聲表示對Calvin最有好感。就連29歲從事健身中心創意及營銷經理的Jason也聲稱Calvin熱情地跟他攀談，令他特別有印象。今年34歲的專對調香師Stone，亦覺得與Calvin比較合得來，希望可以再進一步認識。對於Calvin獲得大家一面倒的垂青，製作組也禁不住笑稱節目可以改名做《Calvin和他的男人們》。

最年輕的參加者是20歲來自廣東青遠的Kurt。而24歲的Tyler是一名醫生。他到埗後看見Antony和Kendrick侃侃而談的樣子，一度誤以為2人是節目主持，還笑稱：「以為Vinci呢次唔係做主持。」