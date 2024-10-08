東冲有料到：動漫人物救世界

講起動漫人物，大概可分為「帥氣」及「開心」兩大類型：前者代表有幪面超人，鹹蛋超人、蝙蝠俠、美國隊長等等，後者則有多啦A夢、Hello Kitty、米奇老鼠等等。他們在故事情節中可以拯救世界，或者帶給大家歡樂……

這些角色於現實生活同樣有神奇力量，之前在香港的《多啦A夢》展覽便為許多港人帶來歡樂，正在舉行的《幪面超人50週年紀念展》亦有異曲同工之妙，很多朋友去完一次又一次，現場掃貨之餘又托前往的朋友「補貨」，或者到便利店去掃《幪》的水杯。這些角色或多或少都是大家的童年回憶，所以才能為大家帶來歡樂。

不少人認為熱捧動漫角色是重感情的香港人獨有，其實世界各地不少地方也不乏動漫英雄愛好者。就以泰國為例，當地不時推出英雄角色相關活動，普遍都得到不少粉絲支持。稍後泰國Central Pattana旗下商場便以來自美國的DC Comic英雄為主題舉行萬聖節活動，當中包括有蝙蝠俠及小丑等熟悉的名字，保證讓一眾粉絲瘋狂！意猶未盡的話，容我事先張揚，曼谷某大型商場的聖誕項目繼Snoopy、迪士尼及Line Friends等主題後，據說今年亦找來了某些動漫人物來作主題，若果是真的今個聖誕節大家想感受充滿動漫味道的節慶氣氛的話，便要留意我稍後的報道了。

胡慧冲