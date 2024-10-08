趙學而罕晒夫妻合照自爆生水泡　老公同陳奕迅大有淵源

趙學而入行已經35年，其骨感身形是她的標誌。她原是不婚之人，直到遇上建築師老公蘇國基（Alan So）才萌生結婚念頭。今年是二人結婚第13年，她一直保持低調，日前在社交網罕有出PO分享與老公的合照，透露近兩個月來家中發生不少事，需要處理。

趙學而在社交網出PO，分享近日所見所聞，以及在身邊發生的事。照片中見到她的老公蘇國基戴上口罩出鏡，她留言：「Hi！十月。你好，I'm back。隱咗兩個月送走主子之後送走親人，處理家事、整理遺物、處理心情、傾吓工（公）事，招呼主子，出城塞車，見吓朋友，親友來訪，日常過日常⋯」她又稱皮膚生小水泡：「最近皮膚成日會突然出現一粒好似小水泡咁痕足一日，痕癢過後小水泡依然唔退，有冇人都係咁？」不少網民向趙學而送上慰問外，亦對其手上出小水泡一事，分享不同意見及經驗。

趙學而自細經歷起跌，4歲時父親因交通意外離世，由母親獨力撫養她和弟弟長大。趙學而於1988年參加《新秀歌唱比賽》，可惜於半準決賽被淘汰。趙學而期後加入TVB入讀電視藝員訓練班，曾主持《娛樂新聞眼》、《都市閒情》及《婦女新姿》等節目。直到1994年趙學而以歌手身份出道，推出首張個人EP《反叛情歌》，歌曲《每隔兩秒》、《越怕越愛》、《尋開心》是其代表作。

趙學而的情史不多，曾於當紅時與謝霆鋒譜「姊弟戀」，直到2011年趙學而與建築師蘇國基結婚。蘇國基的父親同為建築師，當年曾與陳奕迅爸爸做同事，因此蘇國基與陳奕迅從小便認識，更是小學同學。趙學而曾提到老公的人品很好，亦十分浪漫，婚後生活好恩愛，當年拍完《皆大歡喜》一度患上抑鬱症，靠老公幫助走出陰霾。