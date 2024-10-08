知對方係邊個！姜濤親解睇《中年好聲音》歌手表演被發現即彈之謎

男團MIRROR、ERROR、廖子妤、余香凝、蒙嘉慧、黃浩然及謝君豪等，今日（8日）到會展出席電視台節目巡禮。MIRROR日內將開工，拍攝一個有關食物的節目，隊長Lokman（楊樂文）表示今次工作人員相當神秘，暫時未知形式如何，講到廚藝，12子首推AK（江𤒹生），直指他煮的意粉好食到舔舔脷！當被問到誰最「擦得」時，姜濤大方笑說：「我囉。（你鍾意食啲咩？）食兄弟煮嘅嘢。」

當被問到於尖沙咀街頭圍觀《中年好聲音》涂家堯唱歌，結果被粉絲發現後來個華麗轉身！姜濤表示：「覺得佢唱歌好聽。（知佢係邊個？）現場有介紹嘅。（點解走得咁急？）因為真係時候要離開。我覺得最緊要大家都支持香港歌手啫，估唔到咁都上新聞！」

至於日前未有擔任MIRROR兄弟與COLLAR幾位成員的聯乘演唱會嘉賓，反而請假飛往台灣，姜濤只簡單表示此行公私兩忙。至於日前上載刮痧相，他澄清自己沒有生病，只是定期作身體保養而已，Anson Lo（盧瀚霆）聞言亦點頭表示：「好似我哋跳舞跳得多，都好容易整傷身體，之前我條腰有事都去咗拔罐。」

另外，Edan（呂爵安）緋聞女友林明禎推出新歌《On Cloud Nine》，歌名意思涉及求婚惹人遐想，亦有網民覺得名字騎呢，Edan不欲多言，只淡然回應：「我冇聽過，亦都冇畀意見，乜出咗（歌）咩？（羅家英話你口才好，睇好你追到女神。）佢叻過我，追到阿姐（汪明荃）。」Frankie（陳瑞輝）與女友的感情轇轕，早前鬧得軒然大波，問到如今是否依然感情穩定，他點頭表示：「係嘅，不過嚟緊會集中火力做好啲工作先。」至於Ian（陳卓賢）被傳演唱會會有Part 2，他坦言暫時未有確實消息，談到其「局長粉絲」羅淑佩近日轉呔支持周吉佩，Ian表示：「都係想多啲人支持香港歌手啫。」