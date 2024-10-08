被菊梓喬爆甚少聯絡惹情變疑雲　保錡得戚：約夜晚食泰菜

ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）和吳保錡今日（8日）出席公開活動。保錡與歌手菊梓喬的戀情繼續成為焦點，女方日前指與他已「甚少聯絡」，引起情變之說，保錡被「圍攻」即嬉皮笑臉說：「你哋（記者）講完冇聯絡後，咪即刻醒起聯絡番，我哋夜晚約咗去九龍城食泰菜，然後再食甜品。」

對於跟對方是否感情依舊，保錡竟以「再了解中」來形容，又以跑步闡述二人的關係：「呢兩年我學緊跑步，啲人同我講跑緊步嘅時候都係熱身，我就話唔好熱身，直接跑啦，所以依家就跑緊。（咁如果10K，你哋跑咗幾多K？）我人生33歲，3K囉，我懷疑自己有100歲命。」肥仔聞言即接口：「睇完新聞之後日日都有聯絡。」意圖幫手打圓場。

至於肥仔外婆早前離世，當時他正身處日本拍攝節目。提到此事，肥仔不禁雙眼泛紅，透露母親正處理後事，他對外婆離世亦早有心理準備：「已經無悔，之前有探過佢，都算見埋最後一面。」193則大爆肥仔收到外婆離世消息時正在拍攝中：「佢好專業咁嘻嘻哈哈，同我哋一齊拍埋落去！」肥仔感謝這個重要時刻，有3位兄弟陪伴自己。

另外，193被問到早前於土瓜灣揸車倒後時，不慎撞跌一名欲過馬路的婆婆。他坦言事後已不敢駕駛跑車：「佢其實唔係婆婆，而係嬸嬸，正確啲可以用女士嚟形容。事後我有同佢聯絡，知道佢已經無大礙。」