楊千嬅重慶開騷被觀眾感動：佢哋全部廣東歌都識唱

歌手楊千嬅昨日（7日）巡唱到第42場重慶站，雖然當地非粵語地區，但逾3萬名的歌迷就算對Side Track加經典歌曲，一樣首首耳熟能詳，全部大合唱，千嬅相當感動。尾場嘉賓更請來《聲生不息》女子組隊員之一劉惜君同台，獻唱《姊妹》和《葡萄成熟時》。

偕內地女歌手劉惜君再次合作，千嬅回憶起不少錄影《聲》時的畫面，惜君提到能捧她上海站時已很開心，詎料再可佳好友的巡唱嘉賓：「當我還在上學、對音樂開始感興趣萌芽的時候，經常在電視上看到千嬅的演出。在想如果有一天，我可以成為一個歌手，有那麼多人支持的話，感覺有多厲害，很感恩在節目裏遇上了。」

一連三晚重慶站巡唱，她被觀眾感動，因首首廣東歌，歌迷也琅琅上口，令她笑言：「以為在香港演出。」更感謝歌迷給廣東歌有價值的肯定，更於尾場提到：「還是很開心可以再次重返重慶這個地方開唱，很感謝觀眾們，也很不捨得，感謝每一位一直很支持我的歌迷，感謝你們喜歡我的音樂，喜歡廣東歌。」

同時，千嬅宣布巡唱進入了倒數的階段，她說：「雖然很不想提到，或者唱起來也有點失落感，但也真的只剩下數站，無論是哪個地點，只要舞台在哪、人在哪、觀眾在哪，只要用心，音樂還在，都是楊千嬅的《TREE OF LIVE》，又提到將在廣州舉行尾場，她說：「這是一個對我自己有很大意義的巡演，很大的人生回憶，多年前開始就很想做的事情，只有一個原因，就是很多朋友沒有看過我Live的演出，一路走來都很不容易，至少我嘗試過，我做到了，我未必有能力去到每一個地方，但至少你們會聽到我的歌。」她特別為重慶站換了新的服裝，加入很多小經典之作，歌迷多次歡呼要求聽夠50首歌，但奈何時間有限。

她除了重視演出之外，也非常重視歌迷，一到埗便立即到歌迷為她準備的應援展覽地點打卡和參觀，在歌迷群情洶湧下，被逾千歌迷包圍的她跟同事失散，大叫「我同事不見了。」此外，她亦把握時間四出遊重慶，品嚐地道重慶小麵，到長江索道觀光，欣賞重慶景色，所到之處都吸引很多歌迷圍觀，場面墟冚。